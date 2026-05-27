De NFL a MLB: Travis Kelce se convierte en propietario de Cleveland Guardians

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Después de confirmar su retiro con Kansas City Chiefs en la NFL, Travis Kelce ha dado un paso importante en su nueva faceta alejado de los terrenos de juegos y se ha convertido en nuevo propietario de Cleveland Guardians de las Grandes Ligas.

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs anunció que se unirá al grupo de propietarios de Cleveland Guardians como inversionista minoritario, adquiriendo una participación en la franquicia de béisbol que seguía desde niño.

Kelce explicó que la decisión tiene un fuerte componente emocional por su vínculo con Cleveland, ciudad donde creció y que considera fundamental en su formación personal y profesional. El jugador aseguró que todo lo positivo que ha conseguido en su vida lo atribuye a los valores, la cultura de trabajo y las personas que conoció durante su juventud en Cleveland Heights.

Travis Kelce se une a LeBron James como accionista en MLB

Con este movimiento, Kelce se convierte en otro atleta en activo que apuesta por invertir en organizaciones deportivas de otras ligas profesionales. En los últimos años figuras como LeBron James con Boston Red Sox, Giannis Antetokounmpo con Milwaukee Brewers y Patrick Mahomes con Kansas City Royals también han adquirido participaciones en franquicias de MLB.

Siento un gran amor por esta ciudad. Lo digo siempre: solo soy un chico de Heights viviendo un sueño. Le debo todo lo bueno de mi vida a Cleveland y a haberme criado aquí con sus valores, su gente y su ética de trabajo. Cleveland Heights es un lugar tan diverso y dinámico", dijo ex jugador de fútbol americano.

La entrada de Kelce coincide además con el importante crecimiento financiero de los Guardians en los últimos años. La organización actualmente está valorada en alrededor de 1.700 millones de dólares, una cifra muy superior a la estimación de 1.000 millones que tenía en 2022, cuando el empresario David Blitzer adquirió una participación con opción de convertirse en propietario mayoritario en el futuro.