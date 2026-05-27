MLB: Ranger Suárez es descifrado por Atlanta

Suscríbete a nuestros canales

El abridor venezolano Ranger Suárez tuvo una dura prueba este martes en la que retó al mejor equipo en lo que va de temporada en todas las Grandes Ligas, Bravos de Atlanta y las cosas no le salieron como esperaba.

La novena de Atlanta está superando parcialmente 5 carreras por 3 a los Medias Rojas de Boston y todas las anotaciones fueron a la cuenta del zurdo venezolano.

Así le fue a Ranger Suárez contra Atlanta

En esta presentación, Suárez tampoco tuvo suerte con su comando y eso le permitió a los rivales, espera los buenos pitcheos para conectarle de forma contundente en el quinto y sexto tramo, después de lanzar cuatro tramos en blanco.

A Suárez le fabricaron esas cinco anotaciones producto de seis indiscutibles, incluyendo un bambinazo. Aunado a eso, regaló tres pasaportes y ponchó a cuatro rivales. Todo eso en cinco episodios en los que lanzó 91 envíos, 59 en strike.

Así quedan los números de Ranger Suárez en la campaña: