Eugenio Suárez rompe empate histórico con Carlos Guillén en este renglón de venezolanos

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Eugenio Suárez mantiene su buen momento y este martes 26 de mayo, por segundo partido seguido logró conectar un doble durante el partido los Rojos de Cincinnati contra los Mets de Nueva York. Con este batazo, el también pelotero de los Leones del Caracas rompió su empate con Carlos Guillén en este renglón a nivel histórico entre los venezolanos.

Suárez con el estacazo llegó a cinco dobles en esta campaña y a 267 en su historia en la MLB. Además, llegó a 1458 hits (24 en la temporada) y a 962 (13 en la campaña) impulsadas en su carrera en las Grandes Ligas.

Ahora el bateador de Puerto Ordaz queda a dos dobles de Marco Scutaro y Gerardo Parra que están empatados en el puesto 20 de este renglón en Las Mayores.