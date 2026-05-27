MLB: Estos son los juegos programados para este miércoles 27 de mayo

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Continúa la acción de las Grandes Ligas este miércoles con la cartelera completa de encuentros.
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Juegos pautados para este miércoles
- -Rays de Tampa Bay Vs. Orioles de Baltimore
- Cachorros de Chicago Vs. Piratas de Pittsburgh
- Cardenales de San Luis Vs. Cerveceros de Milwaukee
- Mellizos de Minnesota Vs. Medias Blancas de Chicago
- Yankees de Nueva York Vs. Reales de Kansas City
- Rojos de Cincinnati Vs. Mets de Nueva York
- Cascabeles de Arizona Vs.Gigantes de San Francisco
- Nacionales de Washington Vs.Guardianes de Cleveland
- Phillies de Philadelphia Vs.Padres de San Diego
- Astros de Houston Vs. Rangers de Texas
- Marlins de Miami Vs. Azulejos de Toronto
- Rockies de Colorado Vs. Dodgers de Los Angeles
- Marineros de Seattle Vs. Atléticos de Oakland.
- Angelinos de Anaheim Vs. Tigres de Detroit
- Bravos de Atlanta Vs. Medias Rojas de Boston
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