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MLB: Estos son los juegos programados para este miércoles 27 de mayo

Shohei Ohtani vuelve al montículo

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Miércoles, 27 de mayo de 2026 a las 12:09 am
MLB: Estos son los juegos programados para este miércoles 27 de mayo
Foto: AP
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Continúa la acción de las Grandes Ligas este miércoles con la cartelera completa de encuentros.

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El japonés Shohei Ohtani subirá nuevamente a la lomita para retar a los Rockies de Colorado en búsqueda de su quinta victoria de la temporada

Juegos pautados para este miércoles

  • -Rays de Tampa Bay Vs. Orioles de Baltimore 
  • Cachorros de Chicago Vs. Piratas de Pittsburgh 
  •  Cardenales de San Luis Vs. Cerveceros de Milwaukee 
  • Mellizos de Minnesota Vs. Medias Blancas de Chicago
  •  Yankees de Nueva York Vs. Reales de Kansas City 
  • Rojos de Cincinnati Vs. Mets de Nueva York 
  • Cascabeles de Arizona Vs.Gigantes de San Francisco 
  • Nacionales de Washington Vs.Guardianes de Cleveland 
  • Phillies de Philadelphia Vs.Padres de San Diego 
  • Astros de Houston Vs. Rangers de Texas 
  • Marlins de Miami Vs. Azulejos de Toronto 
  •  Rockies de Colorado Vs. Dodgers de Los Angeles 
  • Marineros de Seattle Vs. Atléticos de Oakland.
  • Angelinos de Anaheim Vs. Tigres de Detroit
  • Bravos de Atlanta Vs. Medias Rojas de Boston

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