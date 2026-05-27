MLB

MLB: Así quedaron los resultados este martes 26

Ranger Suárez sufrió su tercera derrota

Por

Meridiano

Martes, 26 de mayo de 2026 a las 11:55 pm
Suscríbete a nuestros canales

Este martes continúa la acción en el mejor beisbol del mundo con la cartelera completa. A continuación daremos un repaso de los resultados de la jornada.

NOTAS RELACIONADAS

El zurdo venezolano Ranger Suárez sufrió tercera derrota ante los Bravos de Atlanta.

Resultados de la MLB 

- Rays de Tampa Bay 1-6 Orioles de Baltimore 

- Cachorros de Chicago 1-12 Piratas de Pittsburgh 

- Cardenales de San Luis 0-6 Cerveceros de Milwaukee 

- Mellizos de Minnesota 5-3 Medias Blancas de Chicago

-- Yankees de Nueva York 15-1 Reales de Kansas City 

- Rojos de Cincinnati 7-2 Mets de Nueva York 

- Cascabeles de Arizona 6-3 Gigantes de San Francisco 

- Nacionales de Washington 6-3 Guardianes de Cleveland 

- Phillies de Philadelphia 4-2 Padres de San Diego 

- Astros de Houston 7-10 Rangers de Texas 

- Marlins de Miami 1-8 Azulejos de Toronto 

- Rockies de Colorado 1-10 Dodgers de Los Angeles 

- Marineros de Seattle 4-0 Atléticos de Oakland.

- Angelinos de Anaheim 10-6 Tigres de Detroit

- Bravos de Atlanta 7 - 6 Medias Rojas de Boston

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?