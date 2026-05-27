MLB: Así quedaron los resultados este martes 26

Este martes continúa la acción en el mejor beisbol del mundo con la cartelera completa. A continuación daremos un repaso de los resultados de la jornada.
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El zurdo venezolano Ranger Suárez sufrió tercera derrota ante los Bravos de Atlanta.
Resultados de la MLB
- Rays de Tampa Bay 1-6 Orioles de Baltimore
- Cachorros de Chicago 1-12 Piratas de Pittsburgh
- Cardenales de San Luis 0-6 Cerveceros de Milwaukee
- Mellizos de Minnesota 5-3 Medias Blancas de Chicago
-- Yankees de Nueva York 15-1 Reales de Kansas City
- Rojos de Cincinnati 7-2 Mets de Nueva York
- Cascabeles de Arizona 6-3 Gigantes de San Francisco
- Nacionales de Washington 6-3 Guardianes de Cleveland
- Phillies de Philadelphia 4-2 Padres de San Diego
- Astros de Houston 7-10 Rangers de Texas
- Marlins de Miami 1-8 Azulejos de Toronto
- Rockies de Colorado 1-10 Dodgers de Los Angeles
- Marineros de Seattle 4-0 Atléticos de Oakland.
- Angelinos de Anaheim 10-6 Tigres de Detroit
- Bravos de Atlanta 7 - 6 Medias Rojas de Boston
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