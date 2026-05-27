MLB: Luis Arraez y los números que demuestran que es la "regadera"

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Luis Arráez. El infielder venezolano, ganador de tres títulos de bateo, está demostrando en esta temporada 2026 que su famoso apodo de "La Regadera" no es solo una cortesía de los narradores, sino una realidad científica respaldada por Statcast.

​Mientras la mayoría de los bateadores de las Grandes Ligas buscan jalar el pitcheo para maximizar su poder, Arráez ha perfeccionado el arte de la distribución equitativa. Los datos más recientes de su Batted Ball Profile (Perfil de Pelotas Bateadas) en lo que va de campaña revelan una simetría casi perfecta a la hora de repartir líneas por todo el diamante.

​El desglose que confirma el mito: Tres bandas con la misma precisión

​Al analizar la dirección de las conexiones de "La Regadera" durante este año, los porcentajes de spray muestran una consistencia asombrosa. Arráez prácticamente divide el terreno de juego en tres partes iguales:

​Dato de Impacto: La diferencia entre su zona de mayor frecuencia (el jardín central) y su zona de menor frecuencia (la banda contraria) es de apenas seis puntos porcentuales. Un dolor de cabeza absoluto para los mánagers contrarios a la hora de armar una formación defensiva especial (shift).

​Rompiendo el molde de las Grandes Ligas

​Para dimensionar la genialidad del nativo de San Felipe, basta con comparar su mapa de bateo con las tendencias globales de la liga. El promedio de la MLB en 2026 muestra un claro sesgo hacia la banda del poder, registrando un 37.4% de Pull % y apenas un 25.1% de Oppo %.

​Mientras el resto de las Mayores "jala" la bola de forma predecible, Arráez se mantiene fiel a su estilo: un quirúrgico 30.7% hacia la banda contraria, superando la media de la liga por más de cinco puntos y castigando los envíos hacia donde el pitcheo y la situación de juego lo exijan.

​Evolución histórica: Más repartido que nunca

​Si echamos la mirada hacia atrás en su perfil sabermétrico, el 2026 está consagrando la versión más balanceada del criollo: