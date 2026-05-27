MLB

MLB: Asi quedó la tabla de posiciones tras los resultados de hoy

Por

Meridiano

Miércoles, 27 de mayo de 2026 a las 12:03 am
Así marchan las posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

  1. Bravos de Atlanta (37-18)
  2. Nacionales de Washington (29-27)
  3. Phillies de Philadelphia (27-27)
  4. Marlins de Miami (26-30)
  5. Mets de Nueva York (22-33)

División Central:

  1. Cerveceros de Milwaukee (32-20)
  2. Cardenales de San Luis (29-24)
  3. Rojos de Cincinnati (28-25)
  4. Cachorros de Chicago (29-26)
  5. Piratas de Pittsburgh (29-26).

División Oeste:

  1. Dodgers de Los Angeles (34-20)
  2. Padres de San Diego (31-22)
  3. Cascabeles de Arizona (29-24)
  4. Gigantes de San Francisco (22-32)
  5. Rockies de Colorado (20-35).

Así están las posiciones en la Liga Americana:

División Este:

  1. Rays de Tampa Bay (34-18)
  2. Yankees de Nueva York (33-22)
  3. Azulejos de Toronto (26-29)
  4. Orioles de Baltimore (25-30)
  5. Medias Rojas de Boston (22-31).

División Central:

  1. Guardianes de Cleveland (32-25)
  2. Medias Blancas de Chicago (27-27)
  3. Mellizos de Minnesota (27-28)
  4. Reales de Kansas City (22-33)
  5. Tigres de Detroit (21-34)

División Oeste:

  1. Atléticos (27-27)
  2. Marineros de Seattle (26-29)
  3. Rangers de Texas (25-29)
  4. Astros de Houston 24-32)
  5. Angelinos de Anaheim (21-34).

