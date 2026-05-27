MLB: Asi quedó la tabla de posiciones tras los resultados de hoy

Suscríbete a nuestros canales
Así marchan las posiciones en la Liga Nacional:
División Este:
NOTAS RELACIONADAS
- Bravos de Atlanta (37-18)
- Nacionales de Washington (29-27)
- Phillies de Philadelphia (27-27)
- Marlins de Miami (26-30)
- Mets de Nueva York (22-33)
División Central:
- Cerveceros de Milwaukee (32-20)
- Cardenales de San Luis (29-24)
- Rojos de Cincinnati (28-25)
- Cachorros de Chicago (29-26)
- Piratas de Pittsburgh (29-26).
División Oeste:
- Dodgers de Los Angeles (34-20)
- Padres de San Diego (31-22)
- Cascabeles de Arizona (29-24)
- Gigantes de San Francisco (22-32)
- Rockies de Colorado (20-35).
Así están las posiciones en la Liga Americana:
División Este:
- Rays de Tampa Bay (34-18)
- Yankees de Nueva York (33-22)
- Azulejos de Toronto (26-29)
- Orioles de Baltimore (25-30)
- Medias Rojas de Boston (22-31).
División Central:
- Guardianes de Cleveland (32-25)
- Medias Blancas de Chicago (27-27)
- Mellizos de Minnesota (27-28)
- Reales de Kansas City (22-33)
- Tigres de Detroit (21-34)
División Oeste:
- Atléticos (27-27)
- Marineros de Seattle (26-29)
- Rangers de Texas (25-29)
- Astros de Houston 24-32)
- Angelinos de Anaheim (21-34).
SÍGUENOS EN GOOGLE DISCOVER