MLB: ¡Para el recuerdo! Así llega el primer hit de Víctor Bericoto en el show

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El trabajo insaciable tiene sus frutos y otro claro ejemplo de ello es Víctor Bericoto, quien en la reciente jornada abrió su cuenta en el renglón de imparables en las Grandes Ligas.

El jardinero oriundo de la ciudad de Cagua (Aragua) fue subido al "Big Show" el pasado 22 de mayo y luego de unos primeros cuatro turnos donde fue soltando los nervios, el derecho pegó el primer hit, de muchos que se esperan, en su carrera.

Así llegó el primer hit de Víctor Bericoto en la MLB

Bericoto fue alineado como titular, ubicado noveno bate y jardinero derecho. Después de fallar en su primer turno contra su compatriota Eduardo Rodríguez, tuvo una segunda oportunidad que no desaprovechó.

El derecho pudo llevar un cambio bajito en cuenta de 2-2 hasta el jardín izquierdo, tras conectar un rodado que pasó sin enemigos entre el tercera base y el campocorto, con un momento que será inolvidable para Víctor y que siempre podrá tener presente con la pelota que se llevó a su casa de recuerdo.

Lo primero que hizo el venezolano fue agradecer a Dios después de su inatrapable y saludar a sus compañeros desde la inicial. Posteriormente, pudo abrazar a su hermano menor, José Bericoto, quien es prospecto de Padres de San Diego, cuando finalizó el encuentro: un momento sin igual para la familia Bericoto.