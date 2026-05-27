¡Fuego puro! Ketel Marte destroza el pitcheo de la MLB con una racha de otra galaxia

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Hay momentos en el béisbol donde un bateador ve la pelota del tamaño de una sandía, y lo que está haciendo Ketel Marte roza lo sobrenatural. El camarero estrella de los Arizona Diamondbacks se ha convertido en una auténtica pesadilla para los lanzadores rivales, liderando una tórrida ofensiva que lo ha hecho merecedor del galardón al Jugador de la Semana en la Liga Nacional y que mantiene a los desérticos en una racha ganadora implacable.

El despliegue estadístico de Marte en sus últimos siete desafíos parece extraído de un videojuego. El nativo de Nizao ha conectado la friolera de 17 imparables en apenas 28 turnos oficiales, lo que equivale a un astronómico e irreal promedio de bateo de .607. En ese lapso, casi la mitad de sus hits han sido conexiones de bases extra, castigando la bola a su antojo por todos los sectores del campo.

Destrucción total en la caja de bateo

La consistencia del camarero dominicano no solo se ha limitado a chocar la bola, sino que ha sabido remolcar y producir en los momentos de máxima presión. Marte acumula 3 cuadrangulares y 5 dobletes, sirviendo como la bujía principal para registrar 10 carreras anotadas y 12 carreras impulsadas en este tramo de siete encuentros.

Su capacidad para embasarse ha sido tan dominante que su porcentaje de embasado (OBP) se ubica en .645, mientras que su poder aislado lo llevó a registrar un slugging (SLG) de 1.107. Al combinar ambos departamentos, Marte arroja un OPS de 1.752, una cifra estratosférica que dobla los registros de un bateador promedio en la Gran Carpa.

La semana perfecta de Ketel Marte:

Turnos / Hits: 28-17

Promedio de bateo: .607 AVG

Extrabases: 5 dobles, 3 jonrones

Producción: 10 anotadas, 12 impulsadas

Línea de barra (OBP/SLG/OPS): .645 / 1.107 / 1.752

El terror de la Bahía

Gran parte de este momento cumbre se ha vivido en la serie frente a los Gigantes de San Francisco en el Oracle Park. Marte encadenó compromisos de múltiples indiscutibles, incluyendo jornadas consecutivas de cuatro hits y un cuadrangular decisivo de dos carreras en la jornada del martes para sellar el triunfo de Arizona 7-5.

Con los Diamondbacks jugando su mejor béisbol del año y escalando posiciones en la división Oeste de la Liga Nacional, contar con el bateador más encendido del planeta en la parte alta del lineup es una garantía de éxito. Ketel Marte ha tomado el control absoluto de las Grandes Ligas y, por ahora, no hay lanzador que encuentre la fórmula para enfriar su madero.