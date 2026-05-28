Shohei Ohtani entra a junio con efectividad de 0.82 y asalta los libros de la MLB

Suscríbete a nuestros canales

La versión monticular de Shohei Ohtani en este inicio de temporada no solo está dominando la actualidad de las Grandes Ligas; está compitiendo directamente contra los fantasmas y las leyendas del siglo pasado.

Con las hojas del calendario listas para cambiar a junio, el as japonés de los Dodgers de Los Ángeles exhibe un promedio de carreras limpias permitidas (ERA) de apenas 0.82. El dato, frío pero contundente, fue oficializado por los departamentos de estadísticas de la liga tras su última apertura e inmediatamente sacudió las estructuras de Cooperstown.

Desde que las carreras limpias se convirtieron en una estadística oficial en ambas ligas en el lejano año de 1913 (y estableciendo un filtro mínimo de 50 entradas lanzadas para apartar rachas efímeras), solo ocho lanzadores en más de 110 años de historia habían ingresado al mes de junio con un promedio tan bajo. Ohtani se ha adueñado oficialmente del noveno puesto histórico.

Una efectividad de otra época

Mantener una efectividad por debajo de 1.00 en el béisbol contemporáneo, donde los bateadores poseen más herramientas de análisis que nunca y el enfoque físico está volcado hacia el poder, es considerado por los expertos como una anomalía moderna. Entrar a junio con un registro de 0.82 significa que, en promedio, a Ohtani le anotan menos de una carrera por cada nueve entradas completas de labor en un tramo que ya abarca dos meses de desgaste.

Esta consistencia en la lomita, combinada con su ya conocida e implacable producción con el madero, tiene a los Dodgers firmes en la cima de su división y al japonés perfilándose de forma tempranera pero sólida hacia metas individuales históricas en la Liga Nacional.

Mientras el circuito se prepara para la intensidad del verano, la pregunta en el entorno de las Mayores ha dejado de ser si el fenómeno de los Dodgers tendrá una buena temporada como abridor, para pasar a una mucho más ambiciosa: ¿hasta dónde podrá estirar Ohtani los límites de un récord que data de 1913? Por ahora, junio lo recibe vestido de leyenda.