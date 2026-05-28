MLB: Luis Arráez firma su mejor mes ofensivo desde 2023

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Los Gigantes de San Francisco no se equivocaron al apostar por Luis Arráez. El infielder venezolano ha sido una adición realmente fantástica en el equipo de la Bahía, donde no solo ha podido sacar a relucir su mejor versión ofensiva, sino que además ha podido mostrar capacidades defensivas que lo han convertido en uno de los mejores camareros de la Gran Carpa.

El jugador criollo ha estado jugando un gran beisbol, especialmente en el presente mes de mayo, en donde ha sido uno de los mejores bateadores de todas las Grandes Ligas. De hecho, si revisamos sus números y los comparamos con los de años pasados, nos podremos dar cuenta de que el mayo de la "Regadera" está siendo su mejor mes desde 2023, lo que no es poca cosa sin duda alguna.

Mayo inolvidable de Luis Arráez

No cabe duda de que Luis Arráez ha estado encendido en lo que va de mayo. A falta de solo unos días para que culmine el mes, el venezolano batea para .352 en mayo, gracias a sus 31 imparables en 88 turnos al bate. Además, también tiene .931 de OPS, producto de siete dobles, un triple y dos cuadrangulares, que le han permitido acumular nueve carreras remolcadas.

Estos números del criollo son mejores que los que dejó en cualquier mes de 2025, siendo septiembre/octubre el único período de tiempo en el que logró números similares, al batear para .352, pero con un OPS de .828 y solo tres extrabases en 88 turnos consumidos.

En lo que va de 2026 en general, Luis Arráez batea para .325, con un OPS sólido de .798, producto de 67 imparables, dos cuadrangulares, 15 extrabases y 20 carreras remolcadas. Un año realmente formidable para un toletero que no se cansa de demostrar su enorme valor dentro del mejor beisbol del mundo.