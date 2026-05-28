¡Oficial! Leandro Cedeño se muda a este nuevo equipo

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Oficialmente Leandro Cedeño tiene nuevo equipo. El poderoso slugger venezolano, actual Jugador Más Valioso de la Gran Final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, abandonará la disciplina de los Padres de San Diego, en donde veía acción actualmente en Doble A, para regresar al beisbol de Japón, con los Tokyo Yakult Swallows, de la NPB.

La noticia fue confirmada por el propio equipo japonés mediante un comunicado en su sitio web. "Nos complace anunciar que hemos firmado a Leandro Cedeno, jugador venezolano que anteriormente militaba en San Antonio Missions (filial de los San Diego Padres). Su número de camiseta será el 98. Aún no se ha determinado la fecha de su llegada a Japón", reza el texto.

Leandro Cedeño vuelve a Japón

Luego de brillar en la postemporada del beisbol venezolano, Leandro Cedeño regreso al sistema del beisbol organizado estadounidense, al firmar un contrato de Ligas Menores con los Padres de San Diego. En Doble A, no le fue nada mal, al dejar .315 de promedio y .949 de OPS, gracias a 28 hits, cuatro cuadrangulares y 14 carreras remolcadas en 26 compromisos.

Gracias a este excelente rendimiento, el venezolano se ha ganado la oportunidad de volver a la pelota japonesa, en donde ya ha sabido destacar también en años anteriores.

De por vida, Leandro Cedeño batea para .246 en la liga de Japón, en donde ha conectado 31 cuadrangulares y ha impulsado 97 rayitas en 229 duelos en dicho campeonato. Ahora, en el que probablemente sea el mejor momento de su carrera, el oriundo de Guatire intentará establecerse y demostrar todo su poder en una de las mejores ligas del mundo.