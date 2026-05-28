¡Una locura total! El pitcheo de la Liga Nacional destroza los parámetros en la temporada 2026

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El balance entre el bateo y el pitcheo ha quedado completamente destruido en la Liga Nacional. Lo que se está viviendo en los montículos del Viejo Circuito en esta temporada 2026 no es solo un buen momento colectivo; es una anomalía estadística histórica. Cinco lanzadores, combinando veteranía de élite, juventud explosiva y habilidades bidireccionales, están registrando números que desafían la lógica del béisbol moderno.

Desde promedios de carreras limpias que emulan la mítica era de 1968 hasta frecuencias de ponches sacadas de un videojuego, la Liga Nacional se ha transformado en un auténtico "salvaje oeste" para cualquier bateador que se atreva a pararse en la caja de bateo.

Ohtani y Sánchez: En la cima del mundo

El japonés Shohei Ohtani continúa haciendo de lo imposible algo rutinario con los Dodgers de Los Ángeles. Si su ofensiva es temible, su labor en la lomita este año es sencillamente absurda: exhibe una efectividad (ERA) imperceptible de 0.82, acompañada por un OPS en contra de apenas .447. En pocas palabras, enfrentarse a Ohtani equivale a convertir al mejor bateador del planeta en un bateador de ligas menores.

Por su parte, el dominicano Cristopher Sánchez mantiene su estado de gracia con los Filis de Filadelfia. Tras destrozar récords históricos de ponches para la franquicia, el zurdo ha llevado su dominio al extremo al hilvanar una impresionante racha de 44.2 entradas consecutivas sin permitir carreras. Cada vez que Sánchez sube a la lomita, el casillero de anotaciones del rival se congela por completo.

El factor eléctrico: Juventud y veteranía al límite

La nueva sangre de la liga también está reclamando su espacio con herramientas de última generación. El derecho de los Cerveceros de Milwaukee, Jacob Misiorowski, se ha convertido en el lanzador más indescifrable del negocio. Con un brazo supersónico capaz de registrar más de 50 pitcheos a 100 millas por hora en un solo juego, Misiorowski acumula la impresionante cifra de 100 ponches en apenas 64 entradas lanzadas, dejando una efectividad de 1.83.

Al mismo tiempo, el novato sensación de los Rojos de Cincinnati, Chase Burns, ratifica por qué es el futuro del pitcheo con una efectividad de 1.96 y un porcentaje de whiff (abanicados ante sus lanzamientos) del 34%, evidenciando que los rivales solo encuentran brisa cuando intentan conectar sus envíos.

A este festival de dominio se suma el resurgimiento legendario del veterano de los Bravos de Atlanta, Chris Sale. El zurdo posee un promedio de carreras limpias de 1.89, sustentado en una capacidad magistral para engañar: registra un 38% de chase rate (porcentaje de pitcheos fuera de la zona a los que los bateadores les tiran).

Con dos meses completos de campaña en el espejo retrovisor, la carrera por el premio Cy Young de la Liga Nacional en este 2026 promete ser una de las batallas más cerradas, espectaculares y tiránicas en la historia de las Grandes Ligas.