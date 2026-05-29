MLB: Dodgers y Yankees se mantienen en rachas positivas

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Los dos titanes de la MLB atraviesan su mejor momento en la temporada. Tanto la novena de Nueva York como el conjunto de Los Ángeles consolidan su liderazgo con rachas de victorias que mantienen una cerrada lucha en cada una de sus divisiones.

El Bronx vive una fiesta con el gran momento de los mulos

Los Yankees de Nueva York sellaron su cuarta victoria consecutiva, un logro que ratifica el equilibrio alcanzado entre su ofensiva y el cuerpo de lanzadores. El equipo neoyorquino ha logrado ajustar las piezas clave en su alineación, permitiendo que los bates oportunos respondan en los momentos de mayor presión.

La rotación abridora ha mostrado una solidez notable durante este periodo. Los lanzadores abridores han completado aperturas de calidad, disminuyendo la carga de trabajo del bullpen y manteniendo a raya a las ofensivas rivales. Este balance defensivo, sumado a una producción de carreras constante, ha sido la fórmula que mantiene a los Yankees en una racha ganadora que sus rivales directos observan con preocupación.

El camino de Nueva York comenzó con un triunfo cerrado de 2 por 0 ante los Rays de Tampa Bay en el Yankee Stadium. Posteriormente, la novena se trasladó al Kauffman Stadium para barrer en tres compromisos a los Reales de Kansas City. El primer choque terminó 4 por 3, seguido por una contundente paliza de 15 por 1, para finalmente cerrar la racha con una blanqueada de 7 por 0. Con estos resultados, los neoyorquinos dejan su récord en 34 victorias y 22 derrotas, acechando la cima de la División Este de la Liga Americana.

Dominio en la Costa Oeste con el vuelo de los californianos

En la acera de enfrente, los Dodgers de Los Ángeles extienden su dominio en la División Oeste de la Liga Nacional al sumar cinco triunfos al hilo. El despliegue de poder y la profundidad de su banca marcan la diferencia en esta racha de cinco compromisos sin conocer la derrota.

El conjunto angelino ha demostrado una capacidad de reacción impecable. Incluso en los juegos donde el marcador comenzó adverso, la ofensiva de los Dodgers descifró los envíos de los relevistas contrarios en los episodios finales. La velocidad en las bases y el bateo de largo metraje siguen siendo las principales herramientas de un equipo que se perfila firmemente como candidato indiscutible a la postemporada.

La seguidilla de los californianos inició en el American Family Field, donde vencieron a los Cerveceros de Milwaukee con pizarras de 11 por 3 y 5 por 1. De regreso a casa, los Dodgers mantuvieron el ritmo y barrieron en tres encuentros a los Rockies de Colorado en el Dodger Stadium. Los marcadores culminaron 5 por 3, una victoria abierta de 15 por 6 y el definitivo 4 por 1 que selló la barrida. Esta racha consolida a Los Ángeles en el primer lugar de su división con una marca de 36 triunfos y 20 reveses.