MLB: Mira los resultados de la jornada de este jueves

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Aunque la jornada de este jueves en las Grandes Ligas estuvo notablemente reducida, igualmente hubo choques bastante interesantes y los resultados te los mostraremos a continuación.

El pelotero más sobresaliente de la jornada fue el venezolano Ronald Acuña Jr, quien conectó grand slam contra los Medias Rojas de Boston por encima del Monstruo Verde.

Resultados de la MLB:

- Angelinos de Anaheim 7-1 Tigres de Detroit

- Mellizos de Minnesota 2-6 Medias Blancas de Chicago

- Bravos de Atlanta 10-2 Medias Rojas de Boston

- Azulejos de Toronto 2-1 Orioles de Baltimore

- Cachorros de Chicago 7-2 Piratas de Pittsburgh

- Astros de Houston 5-1 Rangers de Texas.