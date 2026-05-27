MLB: Luis Arráez triplica, produce y se consolida como el más gigante en San Francisco

Suscríbete a nuestros canales

Cuando Luis Arráez salta al terreno de juego enfocado y con mucha inspiración, no hay equipo rival que lo detenga. Si bien eso sucedió en la tarde de este miércoles, al final los D-backs de Arizona derrotaron con un ajustado marcador de 3 a 2 a los Gigantes de San Francisco.

Sigue en modo Regadera

Para esta cita, el grandeliga venezolano ligó de 4-3 con dos carreras impulsadas y una base robada. De esta manera concretó su juego multi-hit número 20 de la zafra, de los cuales seis han sido de tres imparables.

En la primera entrada pegó su primer sencillo de la jornada, además que se estafó la segunda almohadilla. A pesar de que eso no influyó en el marcador, su segundo turno sí fue clave para el conjunto de la bahía.

Y es que en el tercer episodio, Luis Arráez encontró a dos compañeros en posición anotadora, a quienes justamente llevó hasta el home con un sencillo por todo el jardín central. Fue así como San Francisco inauguró la pizarra.

Por su parte, en el octavo pegó su tercer hit y quedó cerca de impulsar otra rayita, ya que Willy Adames fue puesto out en el home con un tiro preciso del también venezolano José Fernández.

Cabe mencionar que La Regadera batea para .352 de promedio en lo que va del mes de mayo, superando los .323 de abril. En líneas generales, su average se mantiene como el tercero mejor de la Liga Nacional, esto a falta de que culmine la jornada de este 27 de mayo.

Números de Luis Arráez en la temporada 2026 de la MLB