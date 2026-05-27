MLB: Willson Contreras cumple una nueva hazaña en su carrera profesional

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Willson Contreras volvió a escribir su nombre en la historia de las Grandes Ligas. El experimentado pelotero venezolano alcanzó este miércoles 27 de mayo los 10 años de servicio en MLB, una cifra que representa uno de los mayores símbolos de permanencia y éxito dentro de este prestigioso deporte.

Para entender lo que significa esta hazaña, es vital que se conozca que menos del 10 % de los jugadores que llegan a la Gran Carpa logran mantenerse el tiempo suficiente para cumplir una década de servicio.

Willson Contreras - MLB

A sus 34 años, Contreras sigue consolidando un legado importante para Venezuela. El inicialista de los Medias Rojas de Boston ha construido una trayectoria respetada tras vestir también los uniformes de los Cachorros de Chicago (2016-2022) y los Cardenales de San Luis (2023-2025).

Desde su debut en 2016, el receptor convertido en primera base ha demostrado capacidad ofensiva, liderazgo y carácter competitivo que lo ha caracterizado dentro del terreno.

Los números de por vida del criollo respaldan su impacto en MLB. En 1.129 juegos disputados suma 1.006 hits, 214 dobles, 183 cuadrangulares y 581 carreras impulsadas. Además, registra 551 carreras anotadas, 38 bases robadas y un promedio ofensivo de .259.

Otro de los aspectos más destacados de su carrera ha sido su consistencia. El venezolano acumula 440 boletos negociados y un WAR de 31.4, estadísticas que reflejan su aporte integral dentro del terreno de juego a lo largo de los años.

Finalmente, con esta nueva marca, Willson Contreras reafirma su lugar entre los peloteros venezolanos más sólidos de la última década y añade otro capítulo memorable a una carrera construida con esfuerzo, perseverancia y resultados que tiene mucho que dar en el futuro dentro de la MLB.