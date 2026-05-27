MLB: San Francisco le entrega un reconocimiento a Luis Arráez por el Clásico Mundial

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Nunca será tarde para rendirle un pequeño y merecido homenaje a los campeones del Clásico Mundial de Beisbol 2026. Eso lo sabe muy bien la organización de los Gigantes de San Francisco, que justamente entregaron durante este miércoles un reconocimiento a Luis Arráez.

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Y es que previo al choque ante los D-backs de Arizona, en el Oracle Park, el equipo organizó una breve ceremonia donde le hicieron entrega al grandeliga venezolano su galardón por formar parte del Equipo Ideal del Clásico Mundial.

Recordemos que Luis Arráez fue electo como el mejor primera base del torneo, además que estuvo acompañado por sus compatriotas Maikel García (3B) y Ezequiel Tovar (SS).

Asimismo, vale mencionar que los Gigantes de San Francisco hicieron lo propio con su lanzador Logan Webb, quien también fue electo como parte del Equipo Ideal del WBC.