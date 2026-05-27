MLB: Los hermanos Contreras se ponen de moda repartiendo batazos

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Willson y William Contreras son dos de los nombres más importantes del beisbol de las Grandes Ligas en las últimas semanas. Esta pareja de hermanos criollos tiene años brillando en el beisbol de las Grandes Ligas, sin embargo, lo que han podido hacer en los últimos días es realmente sensacional y destacable.

Por un lado, William Contreras vive un presente espectacular con los Cerveceros de Milwaukee, al encadenar 10 encuentros consecutivos con al menos un inatrapable. Por su parte, Willson Contreras no le pierde pisada a su hermano menor, y a pesar del mal momento de Boston, encadena nueve encuentros seguidos con hit, lo que deja a ambos toleteros con números realmente formidables.

Hermanos encendidos

Y es que no es poca cosa lo que han podido hacer los hermanos Contreras en los últimos días. William Contreras, por ejemplo, batea para .405 durante su racha fantástica de 10 compromisos, en la que tiene un cuadrangular y siete carreras remolcadas, para dejar un OPS excelente de .932.

Por su parte, Willson Contreras también brilla con luz propia en su seguidilla de nueve desafíos, en donde muestra un promedio genial de .457, con tres vuelacercas y 10 rayitas impulsadas, números que le permiten tener un OPS de 1.329 en ese lapso, para ser la cara de una ofensiva de Boston que ha sufrido bastante.

Sin duda, lo de los hermanos Contreras está siendo totalmente destacable en esta temporada 2026, y ambos se están ganando ser considerados como las piezas más importantes de sus respectivas organizaciones.