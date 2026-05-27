MLB: El increíble gesto de Gleyber Torres con ex compañero de New York Yankees

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Mientras se recupera de una lesión que lo ha mantenido apartado de la acción en la presente temporada de las Grandes Ligas, Gleyber Torres ha tenido tiempo para encontrarse con antiguo compañeros que fueron clave en los primeros años como bigleaguer con New York Yankees.

Este martes 26 de mayo, se oficializó el debut de DJ LeMahieu como manager de los Royal Oak Leprechauns, que dejó sensaciones familiares para los aficionados de los neoyorquinos que siguieron el encuentro desde la distancia. Más allá de la derrota ajustada por 1-0 en la Northwoods League, el partido se caracterizó por un ambiente ordenado, profesional y muy centrado en los detalles, algo que siempre ha definido la carrera del exjugador de Las Mayores.

Gleyber Torres presente en el debut de DJ LeMahieu como manager

Antes del inicio del juego se vivió un momento especial cuando su excompañero Gleyber Torres, quien actualmente hace vida con Detroit Tigers, realizó el lanzamiento ceremonial de la primera bola hacia LeMahieu en Royal Oak, Michigan. Fue un gesto sencillo, pero simbólico, que reflejó el respeto que el exinterior se ganó a lo largo de su trayectoria en la MLB.

El regreso de LeMahieu a Michigan no responde solo a una continuidad dentro del béisbol, sino también a un compromiso con su comunidad local. El exjugador del Brother Rice High School está ahora al frente de un programa universitario de verano que busca desarrollar talento joven en la región, un rol que encaja con su perfil meticuloso, disciplinado y muy respetado dentro del entorno del béisbol profesional.