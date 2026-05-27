MLB: Munetaka Murakami de ser ninguneado por Mets a brillar con 19 HR

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Munetaka Murakami es de las grandes estrellas de la temporada 2026 de la MLB. Un pelotero con un gran cartel que poco equipos realmente apostaron por él, de hecho, Mets de Nueva York lo ninguneó con una oferta a la baja y ahora es la máxima figura de la temporada de White Sox.

Murakami está demostrando que tiene un lugar especial en Grandes Ligas. Sus 19 cuadrangulares en la campaña así lo indican, pero lo más importante es que le dio una lección a los equipos que lo ningunearon. Entre ellos, los Mets de Nueva York y lo pagó caro.

Mets fue el equipo que más buscó a Munetaka desde su paso en la NPB. De hecho, era el mejor colocado para firmarlo con un David Stearns muy interesado en conversar con él. Sin embargo, la realidad es que desde Nueva York se hizo una oferta por debajo de lo esperado.

Finalmente White Sox firmó al pelotero por 2 temporadas y 34 millones de dólares. Hoy es una de las grandes figuras de la MLB con 19 cuadrangulares y con opciones reales de alcanzar el Novato del Año en Liga Americana. Un pelotero de 26 años con un gran futuro en la liga.

Munetaka Murakami recibió una clase élite de Ohtani

Munetaka Murakami es uno de los peloteros más explosivos de la actualidad en Grandes Ligas. Su trabajo con Medias Blancas de Chicago lo está llevando a pelear por títulos individuales. Lo que no se dice es que la clave de su éxito se debe a una clase con Shohei Ohtani.

Murakami estuvo en el Clásico Mundial de Beisbol 2023 junto a Shohei Ohtani vistiendo la camiseta de Japón. En dicho torneo, el astro de Dodgers de Los Ángeles estuvo compartiendo sus secretos para batear. Hay un video muy interesante donde le explica como ser más explosivo.

En dichas imágenes se ve a Ohtani indicarle a Munetaka donde situar el bate y a que ángulo poner el codo. La idea es tener un swing explosivo cuando haga contacto. El resultado se ve en este 2026 con White Sox en MLB: 39 anotadas, 45 hits, 19 jonrones, 39 impulsadas, .917 OPS.

Números de Munetaka Murakami con White Sox en 2026

Munetaka Murakami es uno de los peloteros con mejor presente en Grandes Ligas 2026. El japonés está bateando con consistencia, mientras pelea por el Novato del Año y roba algunos votos para el MVP de Liga Americana. Todo un éxito la primera campaña del japonés en la liga.

Números de Murakami en 2026:

- 54 juegos, 192 turnos, 39 anotadas, 45 hits, 3 dobles, 19 jonrones 41 boletos, 77 ponches, .234 PRO, .370 OBP, .547 SLG, .917 OPS