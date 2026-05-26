Munetaka Murakami amenaza el récord histórico de cuadrangulares para un novato en dos meses

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La fisonomía del poder en las Grandes Ligas está hablando japonés en este inicio de temporada 2026. Munetaka Murakami, la joya de los Medias Blancas de Chicago, ha trasladado con un éxito ensordecedor su arrolladora reputación de la NPB a los diamantes norteamericanos. Con su más reciente estacazo de cuatro esquinas, el primera base de 26 años ha inscrito su nombre en los libros de la inmortalidad de la MLB tras quedar a las puertas de un récord absoluto de poder joven.

Al conectar su vuelacercas número 18 en lo que va de campaña, Murakami se consolidó en la tercera posición histórica de más jonrones para un pelotero debutante antes de ingresar al mes de junio. La hazaña lo sitúa en una carrera directa contra el reloj y la historia, acechando los registros de dos de los artilleros más temidos de la era moderna de este deporte.

El club del poder antes de junio

En la historia de las Mayores, el arranque ofensivo para los debutantes suele estar lleno de ajustes y turbulencias. No obstante, unas pocas excepciones han triturado la liga desde el día uno. El listado selecto de los novatos con más jonrones antes del 1 de junio ilustra perfectamente la magnitud de lo que está haciendo el nativo de Kumamoto:

Pete Alonso (19, 2019): "El Oso Polar" desató una tormenta en Nueva York con los Mets, camino a imponer el récord absoluto de la MLB para un novato con 53 jonrones en una sola temporada.

Mark McGwire (19, 1987): "Big Mac" aterrorizó los lanzamientos de la Liga Americana con los Atléticos de Oakland, culminando aquel año de debut con un espectacular registro de 49 cuadrangulares.

Munetaka Murakami (18, 2026): El jugador franquicia de los Medias Blancas lidera actualmente el departamento de jonrones del joven circuito y proyecta mantener un ritmo histórico de largo metraje.

Con el calendario a su favor

La proyección de Murakami no es casualidad; con un porcentaje de slugging que roza los .540 y una disciplina en el plato que le ha permitido acumular más de 40 boletos, el asiático se ha transformado en el terror de las rotaciones contrarias.

A las puertas del cierre de mayo, a Murakami le restan compromisos clave en el calendario antes de que expire el mes. La oportunidad de igualar e incluso desplazar a Alonso y McGwire de la cima histórica está al alcance de su madero. Sea cual sea el desenlace al llegar el primero de junio, el inicialista de los Medias Blancas ya envió un mensaje contundente a todo el negocio: la nueva gran fuerza del béisbol mundial ha llegado para quedarse.