MLB: Estos son los cinco equipos a ganar en la jornada de este miércoles 27 de mayo

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La jornada de este miércoles 27 de mayo en las Grandes Ligas promete emociones fuertes y enfrentamientos de alto nivel entre varios de los equipos que desean mantener y mejorar su estatus en la actual temporada regular.

Con la lucha por mantenerse en la pelea en las primeras posiciones de sus respectivas divisiones, algunas franquicias parten como claras favoritas gracias a su rendimiento reciente, profundidad en el roster y ventaja estratégica sobre sus rivales, respectivamente.

Los aficionados de la Gran Carpa estarán atentos a duelos clave como el choque entre Padres de San Diego y Phillies de Philadelphia, además del esperado compromiso entre Yankees de Nueva York y Reales de Kansas City. También destacan los partidos de Dodgers, Rangers y Rays, organizaciones que llegan con buenas sensaciones para esta cartelera de mitad de semana.

MLB

Philadelphia aparece como favorito frente a San Diego en un duelo donde los Phillies tendrán en la lomita uno de los mejores lanzadores de la actualidad, Cristopher Sánchez. Además, la novena de Pennsylvania ha sabido responder en momentos importantes a su ofensiva y buscará aprovechar cualquier descuido del pitcheo rival para imponer su jerarquía colectiva.

Por otro lado, los Yanquis de Nueva York llegan con ventaja ante los Reales de Kansas City. El conjunto de los “Bombarderos” continúa mostrando poder ofensivo. Por si fuera poco, tendrán en el montículo a Gerrit Cole, siendo un factor que podría marcar diferencia en este compromiso.

En Texas, los Rangers parten como favoritos frente a los Astros de Houston en otro duelo divisional de gran expectativa al tener a Jacob deGrom (Texas) como abridor. Aunque Houston siempre representa peligro, tendrán un duro reto al enfrentar a uno de los mejores lanzadores de las últimas décadas.

Mientras tanto, Tampa Bay Rays luce con mayores posibilidades de superar a los Orioles de Baltimore gracias a su equilibrio colectivo y capacidad para responder en escenarios complicados.

Finalmente, los Dodgers de Los Ángeles aparecen como la apuesta más segura de la jornada frente a Colorado Rockies, en un encuentro donde la diferencia en las alineaciones títulares podría ser determinante desde el primer inning del compromiso.