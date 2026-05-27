MLB: ¿Cuántos ponches proyecta Cristopher Sánchez este 27 de mayo ante San Diego?

Suscríbete a nuestros canales

Vuelve a la lomita uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas en la actualidad. Este miércoles 27 de mayo, el zurdo Cristopher Sánchez subirá nuevamente al montículo, para medirse a la siempre complicada toletería de los Padres de San Diego y buscar su sexto triunfo de la temporada.

El serpentinero de los Phillies ha tenido una campaña formidable, siendo el líder en efectividad de la Liga Nacional y uno de los máximos ponchadores de todo el beisbol de las Grandes Ligas. Precisamente, esta última estadística genera que su cuota de abanicados de cara a esta tarde luzca como una bastante interesante y a tener en consideración.

¿Cuántos ponches logrará Sánchez ante San Diego?

En las diversas casas de apuestas, la cuota de seis o más ponches de Cristopher Sánchez se encuentra en -325, y no es para menos. El dominicano se ha visto realmente dominante e inmenso desde la lomita, y hay argumentos para pensar en que logrará esta marca.

De momento, el zurdo es el cuarto pitcher con más ponches de todo el beisbol, con 86 abanicados en 11 salidas, siendo además el segundo mejor de la Liga Nacional, en donde solo lo supera Jacob Misiorowski de Milwaukee, quien se convirtió en el primer serpentinero en llegar a los 100 ponches en 2026.

Cristopher Sánchez es también el cuarto lanzador con más ponches logrados en lo que va del mes de mayo, y además, San Diego es el sexto equipo que más se ha ponchado en este mes, con 209. Por si fuera poco, el quisqueyano es líder en abanicados en juegos de día en 2026, por lo que todo parece estar dado para que logre la cuota con relativa facilidad.