MLB: Un pelotero latino resalta en el top-5 de los jonrones más largos del mes de mayo

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Estamos en la última semana de mayo y las emociones de la temporada 2026 de las Grandes Ligas no se detienen. Los jonrones se han robado gran parte del protagonismo durante el mes, ya que hasta el momento de esta publicación se han disparado un total de 735 para alegría (y decepción) de los millones de fanáticos del beisbol.

Jonrones descomunales a la orden del día

La cuenta oficial de MLB publicó este miércoles el top-5 de los cuadrangulares con mayor distancia recorrida en lo que va del mes. Allí, la única curiosidad del listado es que solo aparece un pelotero latino: Jeremy Peña.

Y es que el dominicano sorprendió a propios y extraños durante la jornada del pasado martes 26, cuando desapareció una bola por todo el jardín central a unos 454 pies de distancia y con una velocidad de salida de 107.6 mph. Sin embargo, eso no fue suficiente para evitar la derrota de los Astros de Houston ante los Rangers de Texas.

De esa manera, Peña se situó en el puesto cuatro de dicha lista, superando únicamente a Kazuma Okamoto (453 pies). Por encima de él se ubicaron Seiya Suzuki (455), Cam Smith (457) y Bryce Harper (457).

Vale agregar que, hasta la fecha, el vuelacercas de mayor recorrido en la presente temporada 2026 tiene la firma de Shea Langeliers (467) y sucedió en el mes de abril.