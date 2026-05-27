MLB: Andy Pages desata la locura con su nivel All-Star

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Andy Pages es una de las grandes figuras de la temporada 2026. Su desempeño con Dodgers de Los Ángeles está siendo impresionante, incluso superando a muchos de sus compañeros. El cubano apunta a jugar su primer Juego de Estrellas en Grandes Ligas.

Pages está siendo determinante en cada victoria de la temporada para Dodgers. En sus últimos 7 juegos registra .296 PRO con 8 hits y 2 cuadrangulares. Números que hablan bien de su desempeño en la organización. En ese contexto, está muy cercano a lograr su primer All-Star.

Andy es el pelotero con más carreras impulsadas en toda la MLB. Registra por ahora 49 remolcadas en una campaña impresionante para el jugador de solo 25 años. Eso sí, está encaminado a lograr los mejores números de su carrera con un equipo que busca el tricampeonato.

Andy Pages: líder en muchos departamentos ofensivos de Dodgers

Andy Pages es uno de los peloteros con más nivel de Dodgers de Los Ángeles en 2026. El cubano no solo está mostrando que tiene un lugar de honor en la ofensiva del equipo; también es líder de muchos departamentos importantes en un lineup cargado de puras estrellas.

Pages es líder en: hits, impulsadas, bases robadas, promedio, SLG y OPS. Sorprende ya que en el equipo tiene compañeros como: Shohei Ohtani, Mookie Betts, Freddie Freeman, Max Muncy y Teoscar Hernández por nombrar alguno de los peloteros más importantes del club.

Andy está encaminado a lograr su primera aparición en el Juego de Estrellas 2026. Se lo ha ganado a pulso con un rendimiento superlativo, pero también por ser un jugador diferencial en ataque y defensa. Eso solo le da la oportunidad al cubano de brillar durante todo el juego.

Números de Pages con Dodgers en 2026

Andy Pages está desarrollando la mejor temporada de su carrera en Grandes Ligas. El cubano no solo apunta al Juego de Estrellas, también dirá presente en varios premios individuales de la temporada. Su nivel es tal que supera a muchos de sus compañeros en Dodgers.

Números de Pages en 2026:

- 55 juegos, 204 turnos, 33 anotadas, 61 hits, 12 dobles, 12 jonrones, 49 impulsadas, 15 boletos, 44 ponches, 7 bases robadas, .299 PRO, .348 OBP, .534 SLG; .882 OPS