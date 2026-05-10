MLB: Andy Pages desata su poder y confirma su estatus con Dodgers

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Andy Pages es uno de los jugadores más letales de este inicio de temporada 2026 de Grandes Ligas. Un jugador capaz de generar ofensiva de manera productiva y regular, por encima de sus compañeros. De hecho, en mayo está bateando .375 con un gran rendimiento en Dodgers de Los Ángeles.

Pages ha transformado el lineup con una exhibición de fuerza que recuerda a los mejores peloteros de Dodgers de Los Ángeles. En lo que va se mayo registra: 32 turnos, 7 anotadas, 12 hits, 1 doble, 4 jonrones, 10 impulsadas, 1 boleto, 5 ponches, 2 bases robadas, .375 PRO, .394 OBP, .781 OPS.

La consistencia del patrullero ha ratificado que su talento es una realidad consolidada en el equipo más mediático de la liga. Con cada conexión de largo metraje, el cubano asegura la estabilidad del jardín central, proyectando una campaña que podría llevarlo a disputar su primer Juego de Estrellas.

Dodgers de Los Ángeles comparte el liderazgo ofensivo

Dodgers de Los Ángeles estructuró un lineup que destaca por su profundidad y la capacidad de alternar protagonistas. Mientras Shohei Ohtani impone condiciones, figuras como Freddie Freeman aseguran que la producción no se detenga durante cada temporada.

Esta variedad de recursos permite que el equipo mantenga su ritmo ganador incluso ante las ausencias de sus estrellas principales. La irrupción de Andy Pages sumó una nueva dimensión al ataque, demostrando que el éxito no depende de un nombre, sino de un colectivo.

El equilibrio entre experiencia y juventud convierte a la novena de Dodgers en el rival más temido de su división. Al contar con peloteros que combinan contacto y fuerza, la directiva garantiza un dominio ofensivo sostenible, donde cada integrante del orden al bate tiene potencial.



Números de Andy Pages con Dodgers de Los Ángeles en 2026

Andy Pages está en un gran momento y Dodgers de Los Ángeles le ofrece todo lo necesario para que continúe explotando rivales. Su imagen no es el de una super estrella, pero está produciendo como la próxima gran estrella y el futuro de la franquicia angelina.

Números de Pages en 2026:

- 39 juegos, 23 anotadas, 48 hits, 8 dobles, 9 jonrones, 35 impulsadas, 9 boletos, 33 ponches, 6 bases robadas, .333 PRO, .372 OBP, .576 SLG, .948 OPS