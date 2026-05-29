MLB: Munetaka Murakami destroza marcas históricas con su ritmo de jonrones

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Munetaka Murakami es uno de los peloteros más impresionantes de los últimos tiempos. Su impacto en Grandes Ligas está siendo superlativo, incluso superando a bateadores legendarios en la liga. El japonés de Medias Blancas de Chicago está haciendo historia en 2026.

Murakami ya tiene 20 cuadrangulares con White Sox en su temporada debut de MLB. El japonés logró dicha marca de jonrones con solo 198 turnos al bate, lo que le da un promedio de 1 jonrón cada 9.9 turnos al bate. Con esa marca, supera a bateadores legendarios en Las Mayores.

Munetaka superó a Mark McGwire (10.6 turnos por cada jonrón) y Aaron Judge (11.2 turnos por cada jonrón). El japonés es el único pelotero en la historia de la liga en registrar 1 jonrón en menos de 10.0 turnos al bate. Una cifra que lo coloca como una de las máximas figuras del 2026.

Munetaka Murakami recibió una clase élite de Ohtani

Munetaka Murakami es uno de los peloteros más explosivos de la actualidad en Grandes Ligas. Su trabajo con Medias Blancas de Chicago lo está llevando a pelear por títulos individuales. Lo que no se dice es que la clave de su éxito se debe a una clase con Shohei Ohtani.

Murakami estuvo en el Clásico Mundial de Beisbol 2023 junto a Shohei Ohtani vistiendo la camiseta de Japón. En dicho torneo, el astro de Dodgers de Los Ángeles estuvo compartiendo sus secretos para batear. Hay un video muy interesante donde le explica como ser más explosivo.

En dichas imágenes se ve a Ohtani indicarle a Munetaka donde situar el bate y a que ángulo poner el codo. La idea es tener un swing explosivo cuando haga contacto. El resultado se ve en este 2026 con White Sox en MLB: 43 anotadas, 48 hits, 20 jonrones, 41 impulsadas, .947 OPS.

Números de Munetaka Murakami con White Sox en 2026

Munetaka Murakami es uno de los peloteros mejor posicionados para ser una de las caras del futuro de Grandes Ligas. La apuesta de Medias Blancas de Chicago salió perfecta con un contrato corto para controlar al jugador y alcanzar un intercambio para conseguir prospectos.

Números de Murakami en 2026:

- 56 juegos, 198 turnos, 43 anotadas, 48 hits, 4 dobles, 20 jonrones ,41 impulsadas, 44 boletos, 79 ponches, 1 base robada, .242 PRO, .381 OBP, .566 SLG, .947 OPS