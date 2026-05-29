Davis Martin firma el inicio más perfecto en la historia de los White Sox

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La rica historia de los Medias Blancas de Chicago ha visto desfilar por su montículo a lanzadores de la talla de la leyenda de Cooperstown Ted Lyons, el dominicano Esteban Loaiza, el zurdo Chris Sale o el icónico Billy Pierce. Sin embargo, ninguno de ellos (ni ningún otro abridor en más de un siglo de existencia de la franquicia) logró jamás replicar el nivel de perfección, dominio y precisión quirúrgica que Davis Martin ha establecido en este arranque de la temporada 2026.

Tras concluir su undécima apertura del año frente a los Mellizos de Minnesota, Martin inscribió su nombre en una lista de la que es el único integrante. El derecho estadounidense se convirtió en el primer abridor en la historia de la organización en registrar los siguientes números combinados en sus primeros 11 juegos iniciados de una campaña:

Efectividad (ERA): De 2.00 o inferior.

Ponches (K’s): 70 o más bateadores retirados por la vía del tercer strike.

Bases por bolas (Walks): 15 o menos pasaportes concedidos.

Lo verdaderamente asombroso de la marca impuesta por Martin no es solo la efectividad, una estadística que en ocasiones puede verse beneficiada por una sólida defensa o la fortuna del juego, sino su capacidad para dictar las condiciones en el plato de home. Superar la barrera de los 70 ponches exige un repertorio de lanzamientos sumamente elusivo y de élite.

No obstante, la pieza del rompecabezas que suele derribar a la mayoría de los lanzadores dominantes es el descontrol. Es habitual que los pitchers de poder concedan un número elevado de boletos debido a la agresividad de sus envíos. Ahí radica la anomalía histórica de Martin: mantener a raya a las ofensivas rivales otorgando 15 o menos bases por bolas en más de 60 episodios de labor requiere un comando extraordinario de la zona de strike.

Para los aficionados y la gerencia de Chicago, la irrupción y consolidación de Martin bajo estos parámetros históricos representa un auténtico bálsamo. En una era del béisbol moderno obsesionada con la velocidad de rotación (spin rate) y los lanzamientos de máxima potencia que a menudo sacrifican la localización, el abridor de los White Sox está demostrando que el dominio absoluto nace de la mezcla perfecta entre la capacidad de hacer abanicar a los rivales y un control impecable.

A partir de hoy, cada vez que se hable de los arranques más dominantes en la centenaria historia de los White Sox, el listón ya no lo pondrán los héroes del pasado; la referencia absoluta le pertenece, en solitario, a Davis Martin.