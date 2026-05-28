MLB: Munetaka Murakami llegó a la veintena de jonrones

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El fenómeno japonés Munetaka Murakami ha grabado su nombre en los libros de historia de las Grandes Ligas. Durante el encuentro de este miércoles, el antesalista de los Medias Blancas de Chicago conectó su cuadrangular número 20 de la temporada, un batazo que no solo consolida su candidatura al Novato del Año, sino que lo posiciona al nivel de leyendas de la franquicia y establece una nueva marca absoluta en el mejor beisbol del mundo.

El estacazo ocurrió en la parte baja de la séptima entrada en el Guaranteed Rate Field. Frente a los envíos del lanzador derecho de los Mellizos de Minnesota, Travis Adams, Murakami descifró una recta de cuatro costuras a 93.9 millas por hora. El impacto fue brutal: la pelota abandonó el bate a una velocidad de salida de 108.3 millas por hora, con un ángulo de lanzamiento de 24 grados, proyectándose a 432 pies de distancia hacia el jardín izquierdo.

Un hito histórico para el japonés

Con su vigésimo bambinazo del año, Munetaka Murakami se convirtió oficialmente en el jugador novato con más jonrones antes del mes de junio en toda la historia de las Grandes Ligas desde 1901. Con esta cifra, el pelotero de los Medias Blancas superó las marcas previas de 19 cuadrangulares que compartían Pete Alonso, lograda con los Mets de Nueva York en la temporada 2019, y Mark McGwire, establecida con los Atléticos de Oakland en 1987.

Según datos de Sarah Langa, en los primeros 55 juegos de una temporada para el equipo, solo dos bateadores de calibre de Salón de la Fama habían alcanzado o superado la barrera de los 20 cuadrangulares antes de junio: Frank Thomas, quien conectó 21 en la recordada campaña de 1994, y Jim Thome, quien sumó 20 en el año 2006.

Frank Thomas (1994): 21 cuadrangulares

Munetaka Murakami (2026): 20 cuadrangulares

Jim Thome (2006): 20 cuadrangulares.

Adicionalmente, Murakami se adjudica el mérito de ser el primer jugador de la Liga Americana en llegar a los 20 jonrones en el presente curso de 2026, asumiendo el liderato de poder en el nuevo circuito.