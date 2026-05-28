MLB: Gerrit Cole protagoniza otra gran apertura y vuelve a colgar ceros con los Yankees

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La jornada de este miércoles en la MLB fue testigo nuevamente de otra magnífica presentación de Gerrit Cole, quien ha estado intraficable desde que regresó de la lista de lesionados. Y es que gracias a su labor monticular, los Yankees de Nueva York blanquearon por 7 a 0 a los Reales de Kansas City en el Kauffman Stadium.

Innings y efectividad en cero para Cole

El lanzador norteamericano fue todo un verdugo de principio a fin para el conjunto local. Solo basta con mencionar que retiró en fila a los siete primeros bateadores, hasta que Michael Massey lo sorprendió con un doble en la baja del tercero. De hecho, un sencillo de Maikel García casi impulsa a Massey, quien fue puesto out en el home tras un gran tiro de Aaron Judge.

Luego de esa gran jugada, Gerrit Cole volvió a lo suyo, no dio tregua y sacó de circulación a los ocho siguientes rivales. Justamente, el Barrendero le rompió esa seguidilla con un tubey, en el sexto, que al final no llegó a nada productivo para Kansas City. Su actuación finalizó en el séptimo tras sacar dos outs y permitir un hit de Salvador Pérez.

Su línea de trabajo fue de 6.2 entradas sin carreras ni bases por bolas, con cuatro indiscutibles en contra y un total de 10 ponches. Fue así como sumó su primera victoria de la campaña.

Números de Gerrit Cole en la temporada 2026 de la MLB