MLB: Gerrit Cole protagoniza otra gran apertura y vuelve a colgar ceros con los Yankees

La jornada de este miércoles en la MLB fue testigo nuevamente de otra magnífica presentación de Gerrit Cole, quien ha estado intraficable desde que regresó de la lista de lesionados. Y es que gracias a su labor monticular, los Yankees de Nueva York blanquearon por 7 a 0 a los Reales de Kansas City en el Kauffman Stadium.
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Innings y efectividad en cero para Cole
El lanzador norteamericano fue todo un verdugo de principio a fin para el conjunto local. Solo basta con mencionar que retiró en fila a los siete primeros bateadores, hasta que Michael Massey lo sorprendió con un doble en la baja del tercero. De hecho, un sencillo de Maikel García casi impulsa a Massey, quien fue puesto out en el home tras un gran tiro de Aaron Judge.
Luego de esa gran jugada, Gerrit Cole volvió a lo suyo, no dio tregua y sacó de circulación a los ocho siguientes rivales. Justamente, el Barrendero le rompió esa seguidilla con un tubey, en el sexto, que al final no llegó a nada productivo para Kansas City. Su actuación finalizó en el séptimo tras sacar dos outs y permitir un hit de Salvador Pérez.
Su línea de trabajo fue de 6.2 entradas sin carreras ni bases por bolas, con cuatro indiscutibles en contra y un total de 10 ponches. Fue así como sumó su primera victoria de la campaña.
Números de Gerrit Cole en la temporada 2026 de la MLB
- 2 juegos
- 1 victoria
- 0 derrotas
- 12.2 innings
- 0 carreras permitidas
- 3 bases por bolas
- 12 ponches
- 0.00 EFE
- 0.71 WHIP