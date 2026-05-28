MLB: Dodgers colocan a este jugador en lista de lesionados

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Los Dodgers de Los Ángeles sufren un duro revés en la temporada 2026. El campamento del equipo californiano recibió una noticia desalentadora tras confirmarse la gravedad de la lesión del jugador utility Enrique Hernández. El puertorriqueño, quien apenas sumaba dos encuentros de acción tras recuperarse de una cirugía de codo en el receso de temporada, regresará a la lista de lesionados por un periodo prolongado.

La organización de los Dodgers confirmó que Hernández fue colocado en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en el oblicuo izquierdo. Sin embargo, los exámenes médicos posteriores revelaron un panorama mucho más complejo para el pelotero de 34 años.

Un regreso efímero

Una resonancia magnética detalló que Hernández sufrió un desgarro significativo en el músculo oblicuo. Esta condición requerirá un tiempo de recuperación estimado de al menos dos meses. El manager del equipo, Dave Roberts, evitó ofrecer una fecha exacta para el retorno del jugador, pero sus declaraciones ante la prensa especializada dejaron entrever que la ausencia podría extenderse más allá de ese periodo inicial.

La situación resulta especialmente frustrante para la franquicia y el propio jugador. Hernández se sometió a una cirugía de codo en noviembre pasado, lo que le impidió iniciar la campaña regular en el roster activo. Tras un proceso de rehabilitación, el boricua fue activado el lunes.

En los dos únicos juegos que disputó esta semana, el pelotero registró un desempeño ofensivo sobresaliente al batear de 4-4, con un cuadrangular, dos dobles, dos carreras impulsadas y dos carreras anotadas. Su participación concluyó de forma abrupta el martes, cuando tuvo que abandonar el encuentro de manera prematura por las molestias físicas.

Alex Freeland asume el reto en el roster activo

Ante la baja de Hernández, la gerencia de los Dodgers ejecutó un movimiento correspondiente en su plantilla. El prospecto Alex Freeland fue convocado desde la sucursal Triple A, Oklahoma City, para integrarse al equipo grande.