MLB: Cristopher Sánchez con una racha inmaculada va a la caza de este récord

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Cristopher Sánchez, el abridor dominicano de los Filis de Filadelfia, firmó otra apertura magistral el pasado miércoles al lanzar siete entradas completas sin permitir carreras en la victoria de su equipo 3-0 sobre los Padres de San Diego. Con esta actuación, el zurdo extendió su racha a 44 entradas y dos tercios consecutivas sin conceder anotaciones, una cifra que lo coloca en el liderato absoluto de efectividad de todo el negocio con un minúsculo 1.47.

El dominio de Sánchez no es casualidad, sino el resultado de un comando quirúrgico y una mezcla de pitcheos que ha desarmado a las mejores ofensivas de la liga. Frente a San Diego, el serpentinero abanicó a nueve bateadores, permitió apenas seis imparables y, lo más destacado de su línea, no otorgó bases por bolas, manteniendo el control absoluto del encuentro de principio a fin.

Un mayo impecable

La hazaña de Sánchez adquiere tintes históricos al revisar el calendario. El dominicano cerró el mes de mayo con un registro perfecto: 39 episodios de labor completa en los que ninguna carrera, limpia o sucia, logró cruzar el plato.

El único momento de verdadero peligro en la jornada ocurrió en la sexta entrada, cuando el antesalista de los Padres, Manny Machado, conectó un sólido batazo hacia el jardín derecho-central que amenazó con romper la racha. Sin embargo, el patrullero Justin Crawford realizó una atrapada espectacular contra la pared para preservar el cero. De acuerdo con las mediciones de Statcast, la conexión de Machado habría sido cuadrangular en 16 estadios de las Mayores.

A la caza de Zack Greinke y el récord histórico de Orel Hershiser

Con sus 44.2 innings en blanco, Sánchez se encuentra a solo un out de igualar la marca de Zack Greinke, quien en la temporada 2015 hilvanó 45 entradas y dos tercios sin permitir anotaciones, el registro más largo en la Gran Carpa desde la mítica temporada de 1988.

El verdadero objetivo en el horizonte del zurdo es el récord absoluto de la MLB, en poder de Orel Hershiser, quien acumuló 58 episodios consecutivos sin carreras hace casi cuatro décadas. Sánchez se encuentra potencialmente a dos aperturas de distancia de amenazar esa marca histórica.

El destino inmediato querrá que su próximo desafío sea precisamente contra el mismo rival, ya que está programado para enfrentar nuevamente a los Padres de San Diego la próxima semana, esta vez ante su público en el Citizens Bank Park de Filadelfia.