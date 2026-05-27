MLB presenta primera propuesta para evitar la huelga

Suscríbete a nuestros canales

Las negociaciones entre las Grandes Ligas y el sindicato de jugadores comenzaron a elevar la tensión antes del vencimiento del actual convenio colectivo. La MLB presentó oficialmente su primera propuesta económica a la Asociación de peloteros, mientras los propietarios preparan una respuesta que podría definir el futuro financiero.

El debate llega en un momento decisivo para la Gran Carpa. El actual acuerdo laboral expira el próximo 1 de diciembre de 2026 y varios sectores dentro de la industria consideran que esta negociación será una de las más importantes de los últimos años, especialmente por la intención de los dueños de impulsar un sistema más cercano a un tope salarial.

MLB - Propuesta

La oferta presentada por el sindicato incluye cambios profundos en la estructura económica del juego. Uno de los puntos más llamativos es la creación de un “impuesto de integridad competitiva” para los equipos que no alcancen una nómina mínima de 150 millones de dólares, una medida que busca evitar que algunas franquicias reduzcan gastos mientras siguen recibiendo beneficios económicos.

La oficina de la Major League Baseball también propone aumentar significativamente el salario mínimo de los jugadores, pasando de 780 mil dólares a 1,5 millones. Además, solicita elevar el umbral base del impuesto de balance competitivo de 244 a 300 millones de dólares, permitiendo que los equipos con mayor capacidad financiera puedan gastar más antes de recibir penalizaciones.

Otro aspecto relevante está relacionado con la agencia libre. El sindicato plantea que los jugadores de 30 años con al menos cinco temporadas de servicio puedan acceder antes al mercado abierto, algo que cambiaría de forma importante el panorama contractual de las estrellas de MLB.

Asimismo, la propuesta también incluye un incremento del fondo de bonificaciones prearbitrales, que pasaría de 50 a 180 millones de dólares. A eso se suma una oferta mínima de 3 millones para casos de arbitraje salarial y la ampliación del sistema “Super 2”, aumentando del 22 % al 44 % la cantidad de jugadores elegibles, respectivamente.

Por si fuera poco, los cambios al sistema de reparto de ingresos pretenden premiar más a las organizaciones competitivas y obligar a los equipos receptores a invertir realmente el dinero en sus rosters para llamar más la atención de sus fanáticos.

Finalmente, con posiciones fuertes de ambas partes, todo apunta a que la MLB enfrentará meses intensos de negociaciones antes de alcanzar un nuevo acuerdo laboral y seguir con total normalidad las siguientes temporadas.