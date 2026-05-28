MLB: Shohei Ohtani buscará mantener su dominio absoluto en la lomita esta noche

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Lo que está haciendo Shohei Ohtani desde el morrito en la presente temporada no tiene ningún tipo de sentido y este miércoles buscará extender su buena racha con el dominio absoluto que viene teniendo.

"Showtime" retará a la ofensiva de Rockies de Colorado a las 10:10 p.m. (hora venezolana) a quienes retará por primera vez en la campaña, aunque son rivales de división.

Shohei Ohtani lanzará y bateará

A pesar de que se esperaba que en la mayoría de las presentaciones Ohtani no fuera parte de la alineación y viene de recibir un fuerte pelotazo en la muñeca en la jornada de ayer, aparentemente se encuentra completamente bien, debido a que sí será parte de la alineación y también será el abridor de su equipo.

El fenómeno japonés buscará mantener su excelente dominio sobre los bateadores rivales en el presente torneo y seguir bajando una efectividad que está "por el piso".

Números de Shohei Ohtani en esta temporada como lanzador: