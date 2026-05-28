MLB: Shohei Ohtani buscará mantener su dominio absoluto en la lomita esta noche

Lo que está haciendo Shohei Ohtani desde el morrito en la presente temporada no tiene ningún tipo de sentido y este miércoles buscará extender su buena racha con el dominio absoluto que viene teniendo.
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"Showtime" retará a la ofensiva de Rockies de Colorado a las 10:10 p.m. (hora venezolana) a quienes retará por primera vez en la campaña, aunque son rivales de división.
Shohei Ohtani lanzará y bateará
A pesar de que se esperaba que en la mayoría de las presentaciones Ohtani no fuera parte de la alineación y viene de recibir un fuerte pelotazo en la muñeca en la jornada de ayer, aparentemente se encuentra completamente bien, debido a que sí será parte de la alineación y también será el abridor de su equipo.
El fenómeno japonés buscará mantener su excelente dominio sobre los bateadores rivales en el presente torneo y seguir bajando una efectividad que está "por el piso".
Números de Shohei Ohtani en esta temporada como lanzador:
- J: 8
- A: 8
- JG: 4
- JP: 2
- IL: 49.0
- H: 28
- CP: 6
- CL: 4
- K: 54
- BB: 13
- Efec: 0.73
- Whip: 0.84.