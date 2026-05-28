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MLB: Shohei Ohtani buscará mantener su dominio absoluto en la lomita esta noche

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Meridiano

Miércoles, 27 de mayo de 2026 a las 08:49 pm

El fenómeno japonés también será parte de la alienación de los Dodgers

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Lo que está haciendo Shohei Ohtani desde el morrito en la presente temporada no tiene ningún tipo de sentido y este miércoles buscará extender su buena racha con el dominio absoluto que viene teniendo.

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"Showtime" retará a la ofensiva de Rockies de Colorado a las 10:10 p.m. (hora venezolana) a quienes retará por primera vez en la campaña, aunque son rivales de división.

Shohei Ohtani lanzará y bateará

A pesar de que se esperaba que en la mayoría de las presentaciones Ohtani no fuera parte de la alineación y viene de recibir un fuerte pelotazo en la muñeca en la jornada de ayer, aparentemente se encuentra completamente bien, debido a que sí será parte de la alineación y también será el abridor de su equipo.

El fenómeno japonés buscará mantener su excelente dominio sobre los bateadores rivales en el presente torneo  y seguir bajando una efectividad que está "por el piso".

Números de Shohei Ohtani en esta temporada como lanzador:

  • J: 8
  • A: 8
  • JG: 4
  • JP: 2
  • IL: 49.0
  • H: 28
  • CP: 6
  • CL: 4
  • K: 54
  • BB: 13
  • Efec: 0.73
  • Whip: 0.84.

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