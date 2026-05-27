LVBP: Águilas del Zulia anuncia oficialmente a su manager para la temporada 2026/27

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Confirmado lo que era un secreto a voces. Luego de separar caminos con su manager de las últimas dos temporadas, Lipso Nava, las Águilas del Zulia emprendieron la búsqueda de un nuevo dirigente para la próxima campaña 2026/27, y este miércoles 27 de mayo anunciaron oficialmente a un viejo conocido de la casa como nuevo manager del equipo: el zuliano Guillermo Quiroz.

De esta manera, el antiguo receptor zuliano se hará cargo de un equipo que viene de jugar Round Robin en las últimas dos temporadas consecutivas, por lo que tendrá la misión de mantener ese ritmo y dar un paso más. Además, tendrá como su mano derecha y coach de banca a otro antiguo catcher zuliano, como Carlos Maldonado.

Guillermo Quiroz, un zuliano para el Zulia

Siguiendo con la línea marcada por Lipso Nava, las Águilas del Zulia han apostado por un hombre de la casa como Guillermo Quiroz para asumir las riendas del equipo. Quiroz no solo es zuliano, sino que además jugó 11 de sus 17 temporadas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional con el uniforme aguilucho.

Si bien esta será la primera experiencia de Quiroz como manager en Venezuela, hay que decir que ya ha acumulado mucha experiencia en Estados Unidos. Entre 2018 y 2019 fue coach en Clase A Fuerte y Triple A con los Medias Blancas de Chicago, y desde 2021 ha sido manager en esa misma organización.

Entre 2021 y 2022 dirigió al equipo de Clase A, para luego ascender y tomar al de Clase A Fuerte entre 2023 y 2024. En 2025, se encargó del filial Doble A de los Medias Blancas y se coronó campeón de la liga, antes de volver a Clase A Fuerte en 2026, en donde se encuentra actualmente.