LVBP: Oswaldo Guillén estuvo en el radar de esta novena ¿Qué fue lo que pasó?

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El único equipo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) que podía adquirir los servicios de Oswaldo Guillén, las Águilas del Zulia, confirmaron este viernes a su estratega de cara a la temporada 2026-2027. No obstante, muchas personas quieren saber si hubo conversaciones entre los "Rapaces" y el dirigente que fue campeón de la Serie Mundial 2005.

La novena "Aguilucha" optó por los servicios de Guillermo Quiroz, ex jugador de esta franquicia, que se estrenará como manager en Venezuela y espera hacer un buen papel ante otros dirigentes con más experiencia.

¿Oswaldo Guillén estuvo en el radar de Águilas?

Hace algunos días surgieron algunos rumores de posibles conversaciones entre la gerencia de Águilas del Zulia y "Ozzie". Lo cierto es que tanto Guillén, como su hijo se llevan bastante bien con la gerencia rapaz.

Probablemente, hubo un acercamiento y aunque no llegaron a un acuerdo, quedaron en buenos términos. Ahora, el único conjunto que queda sin dirigente es el de Tigres de Aragua, su exequipo, lo que quiere decir que Oswaldo no trabajará en la LVBP en el venidero torneo, al menos como mandamás.

Águilas perdió la oportunidad de tener a un ganador de Serie Mundial

Tener a Oswaldo Guillén como dirigente significa tener una voz autorizada. El venezolano, es el único que ha sido campeón de Serie Mundial (2005), de la LVBP (2023-2024) y de la Serie del Caribe (2024).

Managers para la temporada 2026-2027: