Brazo intocable: Sánchez supera a Grover Alexander con una racha de leyenda

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El estelar lanzador de los Philadelphia Phillies, Cristopher Sánchez, grabó su nombre con letras doradas este miércoles. Con una actuación memorable desde el montículo, logró superar una marca que parecía inalcanzable dentro de la franquicia.

Sánchez dejó en el camino nada menos que al legendario miembro del Salón de la Fama, Grover Alexander. De esta forma, se adueñó de la racha más larga de entradas consecutivas sin permitir carreras en la historia del equipo.

El momento de la hazaña

El récord anterior, fijado en 41 episodios inmaculados, se había mantenido intacto durante 115 largos años. Sánchez logró quebrar esta imponente barrera histórica durante la cuarta entrada del encuentro frente a los San Diego Padres.

El momento exacto de la gloria llegó cuando dominó al talentoso jardinero Jackson Merrill, obligándolo a batear un rodado para out. Esa jugada desató la euforia y consolidó el lugar del dominicano en la inmortalidad del béisbol.

Dominio absoluto en la lomita

La impresionante racha de Sánchez se extendió finalmente a 44 entradas y dos tercios sin tolerar anotaciones. Su labor contra la ofensiva de los Padres fue magistral, lanzando siete episodios en blanco y permitiendo apenas seis imparables.

Además, demostró un control excepcional al no otorgar ninguna base por bolas, mientras que recetó nueve ponches. Cabe destacar que la marca previa del equipo estaba vigente desde al menos 1893, cuando se ajustó la distancia del montículo.

Dejando atrás a leyendas contemporáneas

Este logro no solo trasciende a nivel de franquicia, sino en todo el panorama de las Grandes Ligas. La seguidilla de Sánchez es ahora la más extensa para un lanzador zurdo en toda la era de expansión del béisbol.

De acuerdo con el periodista Jeff Kerr de 97.3 ESPN FM, el serpentinero de los Phillies superó un récord muy respetado. Dicha marca estaba en poder del múltiple ganador del premio Cy Young, Clayton Kershaw, quien la estableció en 2014.

A las puertas del Olimpo

A sus 29 años, el as de Filadelfia está rozando nuevas marcas absolutas en el mejor béisbol del mundo. Se encuentra a tan solo un episodio de registrar la racha sin carreras más larga para un zurdo desde el año 1900.

Por si fuera poco, Sánchez está a un solo out de ingresar al prestigioso top 10 de todos los tiempos en la MLB. Su actual temporada está siendo verdaderamente digna de los mayores galardones de la liga.

Sus números reflejan un dominio tiránico cada vez que sube a la loma. Presume una espectacular efectividad de 1.47, un WHIP de 1.12 y 95 ponches acumulados en 79 entradas y un tercio (12 aperturas).