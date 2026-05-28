MLB: Giancarlo Stanton avanza en su recuperación y vuelve a correr al aire libre

El poderoso bateador de los Yankees, Giancarlo Stanton, ha dado un paso fundamental en su rehabilitación. Recientemente, el jugador retomó los ejercicios de carrera al aire libre con resultados bastante positivos.

Las imágenes médicas recientes de su pantorrilla derecha generaron mucho optimismo dentro de la organización médica del club. Sin embargo, el mánager Aaron Boone aclaró el miércoles que aún no hay una fecha exacta para su regreso.

Precaución ante todo

Stanton permanece inactivo desde el pasado 24 de abril, lo que ha representado una baja sensible para el equipo. Su lesión se originó por una rigidez muscular sufrida mientras corría las bases en un encuentro frente a Houston.

Boone, hablando antes del cierre de la serie contra los Royals, explicó que el jugador desea estar en perfectas condiciones. "Creo que hoy recibimos información suficiente para dar el siguiente paso y aumentar la intensidad", señaló el estratega.

Un bate derecho imprescindible

Antes de ir a la lista de lesionados, el cinco veces All-Star tuvo un arranque sólido en sus primeros 24 juegos. Había registrado un promedio al bate de .256, sumando tres cuadrangulares y 14 carreras remolcadas.

Su poderío ofensivo es especialmente valioso para equilibrar un orden al bate repleto de bateadores zurdos. Actualmente, Boone depende de zurdos como Ben Rice, Trent Grisham, Jazz Chisholm Jr., Cody Bellinger y Austin Wells.

El mánager no ocultó la falta que hace el toletero en el corazón de la ofensiva neoyorquina. "Tenerlo en el centro es enorme; su presencia pesa mucho. Esperemos que su ausencia no dure mucho más", enfatizó Boone.