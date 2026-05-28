Fin del camino en Texas: los Rangers ponen en asignación a Andrew McCutchen

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El ex Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, Andrew McCutchen, fue puesto en la lista de transferibles por los Texas Rangers este miércoles. La decisión gerencial llegó tras un inicio de campaña ofensivamente complicado para el veterano de 39 años.

Durante su breve etapa con la franquicia texana, McCutchen registró un bajo promedio de bateo de apenas .192. Participó en 37 encuentros en lo que representa su decimoctava temporada como profesional en las Grandes Ligas.

Un rol limitado al banquillo

El experimentado pelotero se unió a los Rangers a mediados de los entrenamientos de primavera con un contrato de ligas menores. Pese a las dudas iniciales, logró ganarse un puesto en la plantilla activa para el Día Inaugural.

Sin embargo, sus oportunidades en la alineación titular fueron escasas. Inició apenas 16 compromisos: nueve de ellos como bateador designado y otros seis defendiendo los jardines.

Su rol principal terminó siendo el de bateador emergente, acumulando 21 apariciones bajo esta figura, la mayor cantidad en toda la MLB esta temporada. Sus números finales con Texas se resumen en dos dobles, un cuadrangular y cinco carreras impulsadas.

Ajustes en la plantilla y nueva firma

Con esta decisión, la gerencia de los Rangers tiene ahora un plazo estricto de siete días para definir el futuro del jardinero. Las opciones sobre la mesa incluyen traspasarlo, liberarlo por completo o enviarlo a las ligas menores.

Para ocupar el espacio vacante, Texas firmó inmediatamente al jugador de cuadro Nicky Lopez con un contrato de Grandes Ligas. El infielder de 31 años llega tras ser puesto en la lista de transferibles por los Chicago Cubs el pasado sábado.

Se espera que Lopez aporte solidez defensiva y contacto al equipo texano. A lo largo de sus ocho años de carrera, el bateador zurdo ha disputado 693 partidos vistiendo el uniforme de cinco franquicias distintas.

El imborrable legado de una leyenda

Antes de esta breve aventura en Texas, McCutchen disputó las últimas tres campañas con los Pittsburgh Pirates. Esta fue la organización que lo seleccionó en la primera ronda del draft de 2005 y lo vio debutar en 2009.

Durante sus primeros nueve años en Pittsburgh, se consolidó como una de las figuras más icónicas en la historia de la franquicia. Fue seleccionado a cinco Juegos de Estrellas consecutivos y se alzó con el prestigioso premio MVP en 2013.

Tras un periplo por otros cuatro equipos entre 2018 y 2022, regresó a la que siempre fue su casa. La temporada pasada disputó 135 partidos con los Pirates, conectando 13 jonrones y remolcando 57 carreras.

Independientemente de lo que depare el futuro para el veterano, su trayectoria ya es digna de admiración. McCutchen ostenta un promedio vitalicio de .271, con 333 cuadrangulares, 1.157 impulsadas y 220 bases robadas en 2.299 juegos disputados.