Terremoto en las Mayores: La MLB propone un tope salarial

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Las Grandes Ligas de Béisbol han lanzado una propuesta que marca un antes y un después en la eterna batalla laboral del deporte profesional estadounidense. Durante las reuniones destinadas a la negociación del próximo Acuerdo de Negociación Colectiva (CBA), la oficina del comisionado presentó de manera oficial un sistema de tope salarial estricto (hard salary cap) de cara a la campaña de 2027.

Esta iniciativa representa el primer intento formal de las oficinas de Major League Baseball por imponer un techo financiero directo desde la amarga huelga de 1994, la cual culminó con la histórica cancelación de la Serie Mundial en aquella oportunidad.

Los números sobre la mesa: El techo y el suelo

La estructura económica presentada ante la Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas busca reconfigurar el balance competitivo del juego mediante dos límites sumamente estrictos que incluyen en su contabilidad el costo de los beneficios de los jugadores:

El tope salarial (techo): Se establecería un límite máximo de $245.3 millones de dólares . Ninguna franquicia podrá superar este monto en la inversión anual de su roster.

El suelo salarial (piso): Con el objetivo de obligar a los mercados pequeños a competir y gastar, se fijaría un presupuesto mínimo obligatorio de $171.2 millones de dólares.

Como parte del atractivo para convencer al sindicato, la propuesta de la liga incluye un reparto equitativo del 50% de los ingresos totales del negocio con los peloteros, centralizando además las ganancias obtenidas por los derechos de transmisión locales.

El club obligado a pasar la tijera

La repercusión inmediata de este techo salarial golpearía directamente el corazón financiero de los mercados más poderosos de la Gran Carpa. Tomando como referencia las nóminas activas de este año, un total de ocho organizaciones se verían obligadas a reducir drásticamente sus nóminas para cumplir con la nueva ley de los 245.3 millones de dólares:

Los Angeles Dodgers (Los actuales bicampeones del mundo y los más excedidos del sistema).

New York Mets

New York Yankees

Toronto Blue Jays

Philadelphia Phillies

Boston Red Sox

San Diego Padres

Atlanta Braves

Equipos como los Dodgers y los Mets, cuyas inversiones sobrepasan por un amplio margen la barrera propuesta, tendrían que reestructurar contratos, dejar ir a estrellas en la agencia libre o pactar un agresivo plan de transición antes de 2027 para evitar severas penalizaciones.

Un choque de trenes inevitable

A pesar del intento de la liga por vender este formato como una vía idónea para nivelar el terreno de juego y mejorar la experiencia de los fanáticos, la reacción del sindicato no se ha hecho esperar. Los peloteros siempre han considerado el tope salarial como una línea roja infranqueable que atenta contra el libre mercado y los contratos garantizados.

Las cartas ya están sobre la mesa. Con el actual acuerdo laboral fijado para expirar en los próximos meses, la inclusión de un tope de 245.3 millones de dólares y un piso de 171.2 millones sitúa al béisbol en rumbo de colisión hacia un posible cierre patronal o una huelga. Los despachos de los ocho gigantes damnificados ya hacen números; los jugadores, por su parte, preparan la resistencia.