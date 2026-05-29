MLB: Ronald Acuña Jr. está al mismo nivel de Omar Vizquel en este departamento ofensivo

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Ronald Acuña Jr. volvió a ser protagonista en las Grandes Ligas tras sumar un nuevo momento memorable con el uniforme de los Bravos de Atlanta. El jardinero conectó el cuarto grand slam de su carrera ante los Medias Rojas de Boston en el Fenway Park en el compromiso del pasado jueves 28 de mayo y logró meterse en un exclusivo listado histórico entre peloteros nacidos en Venezuela.

Con este batazo de vuelta completa y bases llenas, el pelotero de 28 años alcanzó una cifra que lo coloca junto a figuras reconocidas del béisbol criollo. El toletero empató a Omar Vizquel dentro del grupo de jugadores venezolanos con cuatro cuadrangulares con las bases llenas.

Por lo tanto, el primer bate del conjunto de Georgia ha demostrado tener esa capacidad para responder en los momentos importantes y que son vitales para las victorias de su organización.

Ronald Acuña Jr. - Omar Vizquel

La presencia de Ronald Acuña Jr. al lado de Omar Vizquel en este registro histórico refleja el crecimiento ofensivo del jugador de Atlanta. Aunque ambos desarrollaron carreras con características diferentes, ahora comparten un espacio importante entre los venezolanos que dejaron huella en la Gran Carpa.

El MVP 2023 también igualó a otros nombres recordados por la afición venezolana como Edgardo Alfonzo, Alfonso “Chico” Carrasquel, Willson Contreras, Wilson Ramos, Anthony Santander y Yorvit Torrealba, todos con cuatro Grand Slams en sus respectivas trayectorias.

Finalmente, apenas tres venezolanos activos superan a Ronald Acuña Jr. en este apartado ofensivo. Con esto en mente y conociendo sus capacidades ofensivas, no cabe duda de que seguirá escalando en este ranking dentro del mejor béisbol del mundo.