MLB: Ronald Acuña Jr. inicia el juego con este jonrón y se acerca a una cifra redonda

Suscríbete a nuestros canales

Primer turno al bate y para la calle. Así lo quiso hacer Ronald Acuña Jr. durante este viernes en el Great American Ball Park, escenario que albergará la serie entre Bravos de Atlanta y Rojos de Cincinnati.

Y es que ya son 38 vuelacercas que protagoniza el venezolano para arrancar un compromiso, extendiendo así el récord de la franquicia. En este sentido, podemos mencionar que George Springer lidera entre los jugadores activos con 61 batazos de este estilo.

Ni bien se escuchó la voz de playball, Ronald Acuña Jr. dejó pasar tres lanzamientos del abridor Chris Paddack y al cuarto, una curva abajo, le dio con todo para desaparecer la bola entre los jardines izquierdo y central, a unos 429 pies de distancia y con una velocidad de salida de 113.3 mph.

Con este ya son cuatro cuadrangulares en lo que va de temporada. El resto de sus estadísticas, por ahora, señalan 17 carreras impulsadas, 24 anotadas, 10 bases robadas y .242 de promedio.

Rumbo a los 200 jonrones en la MLB

Asimismo, otro punto a resaltar de este batazo del sabanero es que se trató del número 190 de por vida en la MLB. El objetivo es, por supuesto, alcanzar los 200 en las próximas semanas, y una vez lo consiga dejará en el camino a Asdrúbal Cabrera (195) para asumir el puesto 11 entre peloteros venezolanos.