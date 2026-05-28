MLB: Boston le dedica un emotivo homenaje a Willson Contreras por esta gran hazaña

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Willson Contreras llegó en la temporada muerta a los Medias Rojas de Boston, con la intención de convertirse en un bateador importante que pudiera hacer olvidar a Alex Bregman. De momento, el criollo no solo ha logrado con éxito esa tarea, sino que además lo ha llevado a un nivel mucho más alto.

El primera base venezolano ha respondido con el madero, y por si fuera poco, se ha convertido en una pieza clave del clubhouse, en donde rápidamente se ha ganado el respeto y el cariño de los miembros de su organización, tanto así que el equipo, liderado por el manager Chad Tracy, le ha dedicado un emotivo homenaje al criollo por haber logrado una hazaña soñada por los peloteros de MLB: alcanzar los 10 años de servicio en las Grandes Ligas.

Boston homenajea a Willson Contreras

Este miércoles 27 de mayo, el venezolano Willson Contreras celebró sus primeros 10 años de servicio en las Grandes Ligas, en la victoria de los Medias Rojas de Boston sobre los Bravos de Atlanta, por pizarra de 8-0, en un duelo en el que el criollo conectó un imparable.

Además, en el clubhouse del equipo, el primera base fue homenajeado en una pequeña e íntima ceremonia liderada por Chad Tracy, manager del equipo, y por el veterano lanzador Sonny Gray. En este acto conmemorativo, además de recibir palabras de elogio, el oriundo de Puerto Cabello también recibió una botella (entregada por Gray) y fue testigo de un fantástico video repasando momentos importantes de su carrera.

"Ha sido un largo viaje para el chico que salió de Puerto Cabello. Llegué en 2009, con un bolso lleno de sueños. Vi a mis padres hacer lo mejor que podían para alimentar a tres hijos, ellos son mi inspiración. De ahí viene mi pasión", comentó Willson Contreras, quien también resaltó lo mucho que ha disfrutado su tiempo en Boston. "Celebrar mis 10 años en las Grandes Ligas con ustedes es increíble. Me preocupo por todos ustedes, y creo que lo he demostrado. He estado aquí por cuatro meses, pero siento como si hubiera estado toda la vida, que gran familia tengo aquí", añadió.