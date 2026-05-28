¡Historia! La MLB propone este tope salarial para las organizaciones

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Las negociaciones entre las Grandes Ligas y el sindicato de jugadores volvieron a encenderse este jueves 28 de mayo tras conocerse una propuesta que podría cambiar por completo el futuro económico de la MLB.

De acuerdo con información revelada por ESPN, la oficina de la Major League Baseball presentó oficialmente un plan para implementar un tope salarial estricto a partir de la temporada 2027, una medida que históricamente ha generado tensión entre ambas partes.

La iniciativa llega en medio de las conversaciones rumbo al próximo convenio colectivo y plantea nuevos parámetros financieros para todas las franquicias. Según la propuesta, cada equipo tendría un gasto mínimo obligatorio de 171,2 millones de dólares, cifra que incluye las prestaciones de los jugadores. Además, se establecería un límite salarial máximo de 245,3 millones de dólares, buscando reducir las diferencias económicas entre organizaciones grandes y pequeñas.

Propuesta - MLB

La posibilidad de instaurar un tope salarial rígido representa uno de los temas más sensibles dentro del béisbol profesional. Durante décadas, el sindicato de jugadores ha rechazado este modelo al considerar que podría limitar el crecimiento de los contratos y afectar directamente el valor de mercado de las estrellas de la liga. Sin embargo, varios propietarios consideran necesaria una regulación más estricta para equilibrar la competencia.

Actualmente, la Gran Carpa opera bajo un sistema de impuesto de lujo que penaliza a las franquicias con nóminas excesivas, pero sin imponer un límite definitivo. Por lo tanto, equipos como Dodgers, Yankees o Mets han superado constantemente los umbrales establecidos en temporadas recientes, algo que algunos dueños consideran perjudicial para la competitividad del campeonato.

Finalmente, la propuesta todavía deberá atravesar un largo proceso de discusión antes de concretarse. Fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que el sindicato analizará cuidadosamente cada punto antes de responder oficialmente. Mientras tanto, el debate ya comenzó entre jugadores, ejecutivos y aficionados, quienes observan con atención una posible transformación histórica en la estructura financiera de las Grandes Ligas.