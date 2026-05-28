MLB: Shohei Ohtani va con todo por el Cy Young de la Liga Nacional

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Shohei Ohtani es, para muchos, el mejor beisbolista del mundo y tal vez el más talentoso que haya pisado alguna vez el planeta, y si vemos lo que ha hecho hasta los momentos en 2026, esta afirmación no resulta descabellada. La estrella de los Dodgers empieza a levantar de su flojo inicio con el madero, pero además, está en medio de un arranque sensacional en la lomita.

Luego de un 2025 de acción limitada como lanzador, debido a la cirugía Tommy John a la que se sometió a finales de 2023, el serpentinero nipón ha lucido repotenciado en sus aperturas en la presente campaña, con un nivel sumamente dominante en lo que va de año.

En lo que va de 2026, Shohei Ohtani ha mostrado probablemente el mejor rendimiento de su carrera como lanzador, y si mantiene el ritmo, no es nada descabellado que se anote como un serio candidato a uno de los pocos premios que faltan en su vitrina: el Cy Young.

Shohei Ohtani, intratable en el montículo

Este miércoles 27 de mayo, Shohei Ohtani fungió como lanzador abridor de los Dodgers de Los Ángeles en el duelo ante los Rockies de Colorado, en donde volvió a tener una actuación magnífica para mantenerse como uno de los mejores pitchers de todo el "Viejo Circuito".

El astro japonés actuó por espacio de seis entradas completas, en las que no permitió imparables a pesar de recibir una carrera limpia. Por si fuera poco, ponchó a nada más y nada menos que siete rivales, para dominar con contundencia a la toletería de los Rockies de Colorado y sumar su quinto triunfo del año.

De esta manera, Shohei Ohtani mantiene marca de cinco triunfos y dos derrotas, con efectividad de 0.82 y 61 ponches en 55.0 entradas completas de labor, a lo largo de nueve aperturas. Su WHIP de 0.82 también es muestra de lo inmenso que se ha visto este año, por lo que el premio Cy Young no luce como un objetivo descabellado para él.