MLB: Estos son los equipos a ganar en la jornada de este 28 de mayo

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La temporada regular de las Grandes Ligas continúa ofreciendo emociones intensas y este 28 de mayo promete una cartelera llena de enfrentamientos atractivos para los aficionados que disfrutan a diario de este prestigioso deporte.

Varios equipos llegan con ventaja a sus enfrentamientos, gracias a la profundidad en el roster y rendimiento reciente, factores que los colocan como favoritos para llevarse la victoria en una jornada clave del calendario de la ronda regular.

Los Bravos de Atlanta aparecen como una de las apuestas más sólidas del día en su duelo frente a los Medias Rojas de Boston. Atlanta ha mostrado una ofensiva consistente en el viejo circuito y su abridor para este duelo es nada más y nada menos que Chris Sale. Del otro lado, Boston sigue buscando regularidad en una campaña donde las inconsistencias han marcado parte de su desempeño.

Ganadores - MLB

Otro choque atractivo será el de los Orioles de Baltimore ante los Toronto Blue Jays. La novena canadiense llega con mejores sensaciones tras encadenar tres victorias en los últimos cinco encuentros, además de contar con una alineación que ha respondido en momentos determinantes. Toronto parte como favorito en un compromiso que podría tener impacto importante dentro de la lucha divisional en el Este de la Americana.

En la Liga Nacional, los Piratas de Pittsburgh buscarán sorprender nuevamente cuando enfrenten a los Cachorros de Chicago. Pittsburgh parte como favorito al tener al actual Cy Young del viejo circuito, Paul Skenes.

Finalmente, los Texas Rangers intentarán imponer condiciones ante los Astros de Houston en uno de los duelos más esperados de la jornada. Texas tendrá en la lomita a Nathan Eovaldi.