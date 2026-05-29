MLB: Carlos Carrasco recibe malas noticias de los Bravos de Atlanta

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Los Bravos de Atlanta realizaron un movimiento en su roster al designar para asignación al lanzador venezolano Carlos Carrasco este viernes 29 de mayo, una decisión que ha generado reacciones entre seguidores de las Grandes Ligas.

El experimentado derecho había mostrado números sólidos a pesar de tener pocas presentaciones y estar en un rol poco protagónico en lo que va de la temporada 2026.

La organización tomó la medida en medio de ajustes dentro de su cuerpo de pitcheo, buscando abrir espacio en su lista. Aunque Carrasco no tenía una amplia carga de trabajo este año, su rendimiento sobre el montículo había sido eficiente en cada situación en que lo han necesitado.

Carlos Carrasco - MLB

En lo que va de campaña regular, el criollo de 39 años disputó cuatro encuentros y acumuló 7.1 innings lanzados. Durante ese tramo permitió apenas seis imparables y dos carreras, además de registrar cuatro ponches y una efectividad de 2.45.

A pesar de esos números positivos, el conjunto de Georgia decidió mover piezas dentro de su staff de lanzadores, dejando al veterano en una situación incierta de cara a las próximas semanas.

El venezolano cuenta con una larga trayectoria de 17 años en la Gran Carpa y ha sabido reinventarse a lo largo de su carrera. Su experiencia y capacidad para trabajar desde distintas funciones del pitcheo siguen siendo atributos valorados dentro de este deporte.

Con experiencia acumulada en organizaciones como Cleveland, Mets de Nueva York y ahora Atlanta, el derecho todavía luce como una pieza útil para cualquier bullpen que necesite profundidad y liderazgo.

Finalmente, mientras se define su futuro inmediato, Carlos Carrasco continúa siendo uno de los lanzadores venezolanos más respetados de su generación dentro de las Grandes Ligas.