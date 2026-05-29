MLB: Houston comienza a mejorar y acecha la cima de su división

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Los Astros de Houston comienzan a mostrar señales de recuperación en una temporada que parecía complicarse en las primeras de cambio. La organización ha logrado ganar seis de sus últimos siete compromisos y poco a poco vuelve a meterse en la conversación por el liderato de la División Oeste de la Liga Americana.

El equipo actualmente ocupa la tercera posición con registro de 26 victorias y 32 derrotas, quedando a solo dos juegos y medio del primer lugar. Lo más llamativo de este repunte es que la reacción ha llegado en medio de la ausencia de una de sus máximas figuras, como es el caso del venezolano José Altuve.

Astros de Houston - MLB

La baja de José Altuve representó un golpe sensible para la franquicia a principio del mes El segunda base ingresó a la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en el oblicuo izquierdo.

Sin embargo, los Astros han encontrado respuestas en otras piezas importantes del roster. El cubano Yordan Álvarez se ha convertido en el principal referente ofensivo, como lo ha sabido hacer durante toda la campaña.

Su producción con el bate y su capacidad para responder en momentos de presión han sido determinantes para mantener al equipo en la pelea dentro de una división que sigue bastante cerrada, a pesar de que no es la mejor de todo el joven circuito.

Asimismo, el pitcheo ha logrado mayor estabilidad y regularidad en comparación con otras semanas, factores que explican la reciente cadena de victorias.

Finalmente, los Astros de Houston atraviesan uno de sus mejores momentos de la temporada y vuelven a presionar en la tabla de posiciones. Si mantienen este ritmo mientras esperan el regreso de Altuve, podrían convertirse nuevamente en un serio candidato dentro de la Liga Americana de cara a la postemporada.