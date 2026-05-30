MLB: En Detroit ya visualizan el regreso de Gleyber Torres

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Hace nueve días atrás el panorama sobre Gleyber Torres no era del todo alentador, ya que el propio manager AJ Hinch aseguró que al venezolano le estaba costando un poco tomar turnos al bate. Pero eso es parte del pasado, porque ahora las cosas lucen mucho más prometedoras.

Gleyber, a un paso de regresar a la acción

Como muchos recordarán, el caraqueño aterrizó en la lista de lesionados de 10 días el pasado 6 de mayo, esto a causa de un esguince en el oblicuo izquierdo. Si bien no mostró tantos inconvenientes al momento de realizar ejercicios de fildeo, el verdadero problema se vio al momento de pararse en el plato.

Fue entonces cuando los Tigres de Detroit apelaron por paciencia y decidieron darle un poco más de tiempo a su recuperación. Ahora, el grandeliga venezolano iniciará su asignación de rehabilitación este fin de semana, cuando se una a Toledo Mud Hens en Triple-A.

En principio, la idea es que Gleyber Torres tome unos pocos turnos para entrar en forma y así demostrarle a la organización que está completamente recuperado. Por ende, en caso de que todo se desarrolle de la mejor manera, es posible que sea activado en algún punto de la próxima semana.

El regreso del venezolano significaría una noticia más que positiva para el conjunto de Detroit, pues su ofensiva podría ser clave para enderezar el rumbo. Recordemos que los bengalíes marchan quintos en la División Central de la Liga Americana, con récord de 22 victorias y 35 derrotas.

Números de Gleyber Torres en la temporada 2026 de la MLB